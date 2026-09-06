Apple katlanabilir akıllı telefonu için beklenmedik bir isim seçebilir

·4·Teknoloji
Apple katlanabilir akıllı telefonu için beklenmedik bir isim seçebilir

Teknoloji dünyasında hararetli tartışmalara yol açan Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Macrumors'un haberine göre, uzun zamandır beklenen cihaz için daha önce tahmin edilen iPhone Fold veya iPhone Ultra yerine tamamen farklı bir isim seçilme ihtimali bulunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda içeriden öğrenenler ve analistler, cihazın nihai ismi konusunda farklı görüşler bildiriyor. İlk bilgilerde katlanabilir cihazın pazara iPhone Fold veya iPhone Ultra adıyla çıkacağı tahmin ediliyordu. Ancak son tartışmalarda yeni bir isim olarak iPhone Duo seçeneğinin de ciddi şekilde değerlendirildiği öğrenildi.

Tarihi isimler ve özgünlükleri

Bilindiği üzere Apple, ürünlerinde daha önce de benzer markalar kullanmıştı. Özellikle 1990'larda şirket, PowerBook Duo adlı bir dizüstü bilgisayar serisi tanıtmıştı. Ayrıca daha sonra kablosuz şarj cihazı için MagSafe Duo isminin kullanıldığı da pek çok kişi tarafından iyi bilinmektedir.

Buna rağmen, Duo kelimesinin teknoloji pazarında kendine has bir geçmişi olması, bu isim seçimini biraz karmaşıklaştırabilir. Örneğin Microsoft daha önce çift ekranlı cihazını Surface Duo olarak adlandırmış, Intel ise popüler işlemcileri için Core Duo ve Core 2 Duo markalarını başarıyla kullanmıştı.

Perde arkasındaki tartışmalar ve beklentiler

Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın bilgilerine göre, Apple'ın iç ekibinde de katlanabilir akıllı telefon için farklı isimler kullanılıyor. Bazı çalışanlar onu hala iPhone Ultra olarak adlandırmaya devam ederken, diğer kaynaklar tam olarak bu ismin resmi olarak onaylanacağını vurgulamıştı.

Şimdilik Apple yönetiminin yeni nesil cihaz için hangi ismi tercih edeceği gizli tutuluyor. Pazar uzmanları ve milyonlarca hayran, şirketin tanıtımını büyük bir merakla bekliyor; çünkü bu tür yenilikçi bir ürünün pazardaki başarısı, ismine ve marka stratejisine de bağlı.

Şu anda tüm dikkatler yaklaşan tanıtım etkinliklerine çevrilmiş durumda ve Apple'ın katlanabilir akıllı telefonunu hangi isimle sunacağı tam olarak bu etkinlikte netleşecek. Cihazın teknik özelliklerinin yanı sıra marka ismi de teknoloji dünyasının ana haberlerinden biri haline geldi.

AppleiPhone DuoiPhone FoldiPhone UltraTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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