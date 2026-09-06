Lenovo, ultra ince ve hafif ThinkBook 14x Gen 2 dizüstü bilgisayarını tanıttı

·1·Teknoloji
Lenovo, ultra ince ve hafif ThinkBook 14x Gen 2 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Ixbt.com'un haberine göre, teknoloji pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Lenovo, yeni ürünü ThinkBook 14x Gen 2 modelini resmen tanıttı. Başlangıç fiyatı 1000 ABD dolarından başlayan bu cihaz, ultra ince gövdesi, özgün tasarım çözümleri ve yüksek performansı ile teknoloji meraklılarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüz pazarında kullanıcılar sadece güçlü değil, aynı zamanda yanlarında taşımaları kolay olan mobil bilgisayarlara değer veriyor. Bu model tam olarak bu gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmış olup, seri üretilen cihazlar arasında ağırlığı ve inceliği ile öne çıkıyor.

Teknik özellikler ve ekran

Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri boyutlarıdır. Kalınlığı sadece 12,9 milimetre olan dizüstü bilgisayar, 14 inçlik bir ekranla donatılmış olup toplam ağırlığı sadece 990 gramdır. Piyasada daha ince deneysel modeller bulunsa da, Lenovo uzmanlarının bu başarıyı tam işlevsel bir seri üretim cihazda elde etmiş olması büyük önem taşıyor.

Dış görünüşünde de ilginç değişiklikler var. Dizüstü bilgisayar, mobil bilgisayarlar için biraz sıra dışı bir tasarım sayılan kavisli yan kenarlara sahip. Aynı zamanda, arayüz portlarının bulunduğu bölgelerde hem estetik hem de pratik bir işlev gören özel kesikler yapılmış.

Performans ve güç kaynağı

Ixbt.com'un bildirdiğine göre cihaz, Intel Core Series 3 işlemcileri temelinde çalışıyor. Bu durum, modern uygulamalarla çalışırken yüksek hız sağlamanın yanı sıra enerji verimliliğini de önemli ölçüde artırıyor. Bu işlemci nesli sayesinde dizüstü bilgisayarın pil ömrünün oldukça yüksek olması bekleniyor.

Bellek kapasitesi de modern gereksinimlerle tam uyumlu. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre 32 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolama alanına sahip konfigürasyonları seçebiliyorlar.

Ekran konusunda da seçenekler mevcut: Müşterilere seçilen modele bağlı olarak 120 Hz yenileme hızına sahip 2.8K OLED ekran veya 1200p çözünürlüklü IPS ekran sunuluyor. Ayrıca dizüstü bilgisayar 54,7 Wh veya 65 Wh kapasiteli batarya ile destekleniyor.

Üreticinin verdiği bilgilere göre, bu yeni cihazın bu ay içerisinde satışa sunulması planlanıyor. Teknoloji meraklıları ve profesyoneller için bu kadar hafif ve güçlü dizüstü bilgisayarlar her zaman güncel bir konu olmaya devam ediyor.

LenovoThinkBookDizüstü BilgisayarTeknolojiGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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