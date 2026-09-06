Erling Haaland yeni imajı ve takımının galibiyetleri hakkında konuştu

Manchester City forveti Erling Haaland, takımının son maçtaki galibiyetinin ardından yeni kısa saç stili, milli takımdaki tarihi sonuçlar ve kulüpteki kadro değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında Coventry karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, "City"nin sezon başındaki yüzde yüzlük performansını korumasını sağladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Etihad Stadyumu'ndaki mücadelede Norveçli golcü, Antoine Semenyo'nun ortasında kafa vuruşuyla galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu galibiyet Manchester City için sezonun üst üste üçüncü zaferi olurken, takım ligdeki liderliğini pekiştirdi. Ayrıca bu karşılaşmada 125 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Enzo Fernández ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, yaz transfer döneminde kadroya katılan Elliot Anderson maç boyunca 155 isabetli pas yaparak sahada gerçek bir liderlik sergiledi.

Yeni imaj ve saç stili hakkında

Sezon başından beri kısa saçla forma giyen Erling Haaland, ESPN Brazil'e verdiği röportajda görsel değişikliği hakkında açık konuştu. Ona göre, bu tür değişikliklerin zamanında yapılması yerinde oldu.

Norveçli forvet şunları söyledi: "Çok daha rahat. Bence değişim zamanı gelmişti. Sevdim. Tabii ki uzun saçlarımı özlüyorum ama bir değişiklik gerekiyordu ve şu an bunun tadını çıkarıyorum. Tekrar uzayacak ve umarım eskisi gibi uzun olur."

Brezilya'ya karşı tarihi galibiyet

Röportaj sırasında forvet, Norveç milli takımının Dünya Kupası'nda Brezilya'ya karşı aldığı tarihi galibiyeti de hatırladı. Güney Amerika'nın futbol devini turnuva dışı bıraktıkları için şakayla karışık özür diledi.

Haaland, bu maçın Norveç futbol tarihindeki en iyi karşılaşmalardan biri olduğunu vurguladı: "Norveç için özel bir maçtı çünkü Dünya Kupası'na en son katıldığımızda da Brezilya ile oynamıştık ve Norveç, Brezilya'nın hiç yenemediği tek takım. Oyunu kontrol etme açısından tarihimizdeki en iyi maçtı. Harika bir anı, mağlubiyet için tekrar özür dilerim ama futbolun doğasında bu var."

Manchester City kadrosundaki değişiklikler

Takımda teknik direktör yönetiminde taktiksel ve kadro anlamında büyük değişiklikler yaşanırken, deneyimli forvet yeni gelen oyuncuların baskıyı aşacağına inandığını belirtti. Enzo Fernández ve Elliot Anderson gibi oyuncuların kalitesine dikkat çekti.

Erling Haaland şunları ekledi: "Zaman gösterecek. Seviyeyi iyi bilen birçok yeni oyuncumuz var. Enzo Fernández kupa kazanmak için ne gerektiğini biliyor, zaten Premier Lig'de oynadı ve takıma çabuk uyum sağladı. Elliot Anderson da uzun süredir İngiliz futbolunda oynuyor ve milli takımda görev aldı. Yeni gelenleri tıpkı benim geldiğim zamanki gibi sıcak karşılayıp birlikte bir şeyler inşa etmeliyiz."