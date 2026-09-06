Sıradan bir ağartıcı tuzlu su bataryasının kapasitesini iki katına çıkardı

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki (ORNL) bilim insanları, tuzlu su bataryaları oluşturma yaklaşımını tamamen değiştirmeyi başardılar. Araştırma sırasında beklenmedik bir yan reaksiyon, yeni nesil güç kaynaklarının temel avantajı haline geldi ve performanslarını lityum-iyon bataryalar seviyesine taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, doktora sonrası araştırmacı Vuseok Go, batarya katodunda yavaş gerçekleşen oksijen reaksiyonundan önce sodyum hipoklorit yani sıradan bir ev ağartıcısının oluştuğunu keşfetti. Bu bileşiğin sisteme daha yüksek voltaj sağladığını fark eden bilim insanları deneyler gerçekleştirdi.

Sisteme sadece yüzde 5 oranında ağartıcı eklenmesiyle tüm süreç kökten değişti. Ardından redoks reaksiyonu, tamamen sıvı fazda gerçekleşen hipoklorit/klorür çiftine dönüştü. Bu süreç, şarj ve deşarj döngüleri sırasında iyonların kesintisiz dolaşımını sağladı.

Teknolojinin temel avantajları

Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde geleneksel bataryalardaki sorunlu sıvı-gaz faz değişimi tamamen ortadan kaldırıldı. Sonuç olarak pahalı katalizörlere olan ihtiyaç azaldı, bataryanın iç direnci keskin bir şekilde düştü ve maksimum kapasitesi iki katından fazla arttı.

Tuzlu su bataryaları lityum-iyon muadillerine göre daha ağır ve hacimli olsa da, akıllı telefonlar veya elektrikli araçlar için kullanılmaları pek uygun değildir. Ancak ağırlığın önemli olmadığı sabit şebeke depolama sistemleri için bu teknolojiler gerçek bir buluştur.

Güvenlik ve gelecek vadeden yönler

Tuzlu elektrolit bazlı dahili sıvı soğutma sistemi, lityum-iyon bataryalara özgü felaketle sonuçlanabilecek yangın riskini tamamen ortadan kaldırır. Bilindiği üzere, standart lityum-iyon bataryalarda yangını önlemek için zorunlu soğutmaya devasa miktarda enerji harcanmaktadır.

Şu anda Coulomb Technology girişimi, bu teknolojiyi ticarileştirmek için aktif olarak çalışmaktadır. Bu gelişmenin büyük veri merkezlerine ve elektrik şebekelerinin ana istasyonlarına yedek güç sağlamada kullanılması planlanmaktadır.

Ayrıca, bu teknolojinin okyanuslardaki konteyner gemilerinde kullanılması imkanları da değerlendirilmektedir. Gemiler tam olarak bu tür bir ortamla çevrili olduğundan, yeni nesil bataryaların çalışması için en uygun koşulları sağlamaktadır.