Aigo PL10 tanıtıldı: Lightning ve USB-C portlu yeni flash bellek

Aigo, Apple ekosistemindeki cihazlar ve diğer aygıtlar arasında hızlı veri aktarımı için tasarlanan PL10 mobil flash bellek serisini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni cihaz akıllı telefon ve tabletlerdeki depolama alanı sorununu çözmeyi hedefliyor ve kompakt yapısı ile evrensel özellikleriyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde fotoğraf ve videoların boyutlarının arttığı bir dönemde, bu tür harici depolama araçlarına olan talep yüksek kalmaya devam ediyor. Aigo PL10, kullanıcıların dosyaları bilgisayar ve mobil cihazlar arasında kablosuz aktarımlar veya bulut kısıtlamaları olmadan kolayca taşımasına olanak tanıyor.

Teknik özellikler ve yetenekler

ixbt.com verilerine göre, yeni mobil flash bellek gümüş renkli alüminyum alaşımdan yapılmış yekpare bir gövdeye sahip. İki ucunda iki ana bağlantı noktası olan Lightning ve USB-C bulunuyor. Bu yapı sayesinde PL10 flash belleği doğrudan iPhone veya iPad cihazlarına bağlamak, ardından USB-C üzerinden verileri kişisel bilgisayarlara ve diğer modern cihazlara hızlıca aktarmak mümkün.

Cihaz, modern USB 3.2 protokolü ile çalışıyor ve Apple tarafından verilen resmi MFi sertifikasına sahip. Bu, iPhone ve iPad cihazlarıyla mükemmel ve güvenli bir şekilde çalışmasını garanti ediyor.

Güvenlik ve bulut hizmetleri ile entegrasyon

Dosyaları yönetmek için özel olarak geliştirilen Aigo Link uygulaması kullanılıyor. Yazılım, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla Face ID veya Touch ID teknolojileri ile korumayı destekliyor. Ayrıca, önemli verileri yanlışlıkla silinmeye veya yetkisiz erişime karşı korumak için "salt okunur" veya "salt yazılır" modlarını etkinleştirme seçeneği de mevcut.

Ayrıca flash bellek, iCloud Photos hizmeti ile uyumlu çalışabiliyor. Kullanıcılar, fotoğraf ve videolarını bulut depolama alanı ile PL10 cihazı arasında kolayca paylaştırarak iPhone veya iPad hafızasındaki boş alanı verimli bir şekilde genişletebiliyorlar.

Fiyatlar ve satış hacmi

Alıcılara seçim yapabilecekleri üç farklı kapasitede model sunuluyor. ixbt.com verilerine göre, Aigo PL10 flash belleklerin fiyatları şu şekilde belirlendi:

128 GB versiyonu — 399 yuan

256 GB versiyonu — 599 yuan

512 GB versiyonu — 999 yuan

Bu fiyat politikası, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre gerekli kapasitedeki flash belleği seçmelerine olanak tanıyor.