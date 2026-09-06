“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkın

·1·Spor
“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkın

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında son şampiyon Manchester Cityile karşılaşan Coventry, sahada gerçek bir karakter ortaya koymasına rağmen 0-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Elit lige yeni yükselen takımın teknik direktörü, efsanevi Frank Lampard, mağlubiyete rağmen öğrencilerinin güçlü rakibi karşısındaki cesaretinden ve soğukkanlı oyunundan memnun olduğunu gizlemedi. Ancak üst üste üç maçta puan alamayan takım, puan tablosunun en son sırasına geriledi.

“Bir puanı kesinlikle hak etmiştik”: Lampard'ın sitem dolu açıklaması

Coventry teknik direktörü, BBC'ye verdiği röportajda güçlü rakibi karşısındaki adaletsiz sonuçtan dert yandı:

  • City karşısında mağlubiyeti hak etmeyen bir oyun: “City ile oynadığımız maçta mağlubiyeti kesinlikle hak etmedik. Takımım zaman geçtikçe oyununu geliştirdi ve sahada daha cesur bir futbol sergiledi,” dedi Lampard.

  • Büyük emek ve rakip tehdidi: “Elbette rakibin de tehlikeli pozisyonları oldu, ancak futbolcularımız savunmada ve hücumda muazzam bir iş çıkardı.”

  • Kaçan puanın üzüntüsü: “Şu an çok üzgünüm çünkü sahada kesinlikle hak ettiğimiz sonucu, yani en az bir puanı alamadık.”

Yeni ekibin soğukkanlılığı ve City'nin tek golü

Pep Guardiola'nın yıldızlarına karşı oynanan maç, saha içi mücadele açısından beklenenden çok daha çetin geçti:

  • Güvenli ve korkusuz futbol: Frank Lampard'ın öğrencileri, dünya çapında yıldızlara sahip rakiplerinden çekinmeden düzenli bir savunma ve etkili kontra ataklar kurguladı.

  • Kalitenin son sözü: Manchester Citysahadaki üstünlüğünü skora yansıtmakta zorlansa da, yakaladığı az sayıdaki tehlikeli pozisyondan birini değerlendirerek 0-1'lik skorla galip ayrıldı.

3 maçta 0 puan: 20. sıradaki endişe

Sonuçlar açısından Coventry, sezon başlangıcında çok zor bir durumda kaldı:

  • Üst üste 3 mağlubiyet: Yeni ekip, Premier Lig'deki ilk üç maçından da mağlup ayrıldı ve ligin en kötü başlangıcını yapan takım oldu.

  • Düşme hattında: Henüz puanla tanışamayan Lampard'ın öğrencileri, averaj farkıyla puan tablosunun en altı olan 20. sırada yer alıyor.

  • Lampard için zorlu sezon: Uzmanlar, Coventry'nin kaliteli futbol oynamasına rağmen elit ligde puan almak için sadece iyi oyunun yetmeyeceğini, sonuç getirmeyen övgülerin takımı alt lige sürükleyebileceğini vurguluyor.

Sizce Frank Lampard, Coventry'yi Premier Lig'de tutabilir mi, yoksa 3 maçta 0 puan kulübün Championship'e dönüşünün habercisi mi? Yeni ekibin City karşısındaki performansı taraftarlara umut veriyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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