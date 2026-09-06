Google Research bilim insanları meyve sineği beynini tamamen haritalandırdı

·1·Teknoloji
Google Research bilim insanları meyve sineği beynini tamamen haritalandırdı

Ixbt.com'un haberine göre, Google Research araştırmacıları ilk kez yetişkin bir erkek meyve sineğinin (Drosophila melanogaster) tam konnektomunu, yani sinir hücreleri arasındaki bağlantıların ayrıntılı bir şemasını elde etmeyi başardılar. On yıl süren bu devasa proje kapsamında bilim insanları sadece beyni değil, aynı zamanda insanın omuriliğine işlevsel olarak benzeyen karın sinir zincirini de tamamen haritalandırdılar. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni haritaya toplamda 166 binden fazla nöron ve 125 milyona yakın sinaptik bağlantı dahil edildi. Bu veriler, sinyallerin yolunu doğrudan beyinden vücut hareketini kontrol eden nöronlara kadar takip etmeyi mümkün kılıyor. Araştırma ekibi, sinek beynini ve vücudunu milyonlarca ince kesite ayırarak her birini elektron mikroskobu yardımıyla inceledi.

Yapay zeka ile üç boyutlu rekonstrüksiyon

Hesaplama yöntemleri ve yapay zeka teknolojileri, milyonlarca iki boyutlu görüntüyü tek bir üç boyutlu sinir sistemi rekonstrüksiyonunda birleştirmede önemli bir rol oynadı. Ardından nihai harita ek olarak kontrol edildi ve etiketlendi. Ortaya çıkan yapı, görsel-motor yolları ve erkeklerin çiftleşme davranışlarını işlemekle ilgili özel nöron türlerini net bir şekilde gösterdi.

Uzmanlar, bu araştırmanın erkek ve dişi sinir sistemindeki farklılıkları derinlemesine incelemek için bir temel oluşturduğunu belirtiyor. Nöron türlerinin çoğu her iki cinsiyette aynı olsa da, bazı hücreler sadece birinde bulunuyor. Ayrıca, aynı türdeki nöronların farklı komşu hücrelerle bağlantılı olduğu durumlar da tespit edildi.

Gelecekteki bilimsel araştırmalar için temel

Erkek sinek haritası, dişi Drosophila konnektomunu tamamlayarak iki cinsiyetin sinir sistemini sistematik olarak karşılaştırma imkanı sağladı. Şimdiden bu haritaya dayanarak sineklerin görme, tat alma sistemi ve sosyal davranışlarına odaklanan üç bilimsel araştırma yayımlandı.

Yazarlar, bu veri tabanını gelecekteki deneyler için bir temel olarak kullanmayı planlıyor. Drosophila, kısa yaşam döngüsü ve iyi çalışılmış genetiği sayesinde biyolojide temel bir model organizma olmaya devam ediyor ve artık beyin fonksiyonlarını hücresel düzeyde incelemede önemli bir rol oynuyor.

Google ResearchNöronlarDrosophilaYapay ZekaBilimsel Araştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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