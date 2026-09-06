Bozulan anlaşma: Bektemir Melikuziev WBA ve Munguia'ya karşı açık isyan başlattı

·0·Spor
Bozulan anlaşma: Bektemir Melikuziev WBA ve Munguia'ya karşı açık isyan başlattı

Özbek profesyonel boks yıldızı ve Olimpiyat madalyalı Bektemir Melikuziev, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Golden Boy Promotions şirketinin son kararlarına karşı sert ve tavizsiz bir protesto başlattı. WBA'nın resmi zorunlu meydan okuyucusu (mandatory challenger) statüsünü kazanan Özbek boksör, organizasyon yönetiminin kendi koydukları kurallara uymadığını, mevcut şampiyon Jaime Munguia'nın ise kendisiyle dövüşmek yerine sıralamanın ilk 15'inde bile yer almayan bilinmedik bir rakiple karşılaşmaya hazırlandığını açıkça ifşa etti.

«Sıra bize gelince kurallar görmezden geliniyor»: Bektemir'den açık beyan

Bektemir Melikuziev, Instagram hesabından hayranlarına seslenerek sabrının taştığını belirtti:

  • 12 maç ve 4 eleme başarısı: Ülke temsilcimiz, WBA bayrağı altında 12 kez ringe çıktığını, 4 eleme maçını kazandığını ve yıllarca süren zorlu çalışmaların ardından zorunlu meydan okuyucu seviyesine ulaştığını hatırlattı;

  • Munguia'ya yol verme ricası ve verilen söz: «WBA ve Golden Boy bana bir sonraki maçımın kesinlikle şampiyonluk için olacağına dair söz vermişti. Benden Jaime Munguia'ya yol vermemi istediler ve karşılığında bir sonraki maçımın şampiyonluk maçı olacağını söylediler. Şimdi sıra bize gelince kurallar yine görmezden geliniyor», diye sitem etti boksör;

  • Sıralama dışı rakip seçimi: Munguia'nın bir sonraki maçının, WBA sıralamasında ilk 15'te bile yer almayan Amerikalı Kevin Newman'a karşı planlanması, resmi meydan okuyucunun haklı tepkisine yol açtı.

Promotör manevrası: «Meksika dünyaya karşı» planı neden bozuldu?

Bu şampiyonluk maçı aslında sonbaharın en büyük boks gecelerinden biri olmalıydı:

  • Yıkılan anlaşma: İlk planlara göre, Melikuziev'in «Meksika dünyaya karşı» sloganlı boks şovunda Jaime Munguia ile WBA kemeri için karşılaşması belirlenmişti;

  • Resendiz faktörü ve plan değişikliği: Mayıs ayında Munguia'nın Armando Resendiz'e karşı kemer koruma maçına çıkması nedeniyle, promotörler durumu fırsat bilerek Munguia için daha kolay ve güvenli bir ara maç düzenleme yolunu seçtiler;

  • Daha ne kadar beklenecek?: Bu politika sonucunda, gerçek zorunlu meydan okuyucu Bektemir Melikuziev, belirsiz bir süre daha şampiyonluk fırsatından mahrum bırakılıyor.

«Canelo - Mbilli gecesinin süsü olurdu»: Bektemir'in kesin talebi

Temsilcimize göre, Munguia ile karşılaşma modern boks için en mantıklı ve izlenebilir çözüm:

  • Saldırgan stillerin çatışması: Hem Munguia hem de Melikuziev ringde tavizsiz, aktif ve saldırgan bir boks sergiledikleri için, bu karşılaşmanın hayranların uzun süre unutamayacağı ateşli bir maça dönüşmesi kaçınılmaz;

  • Büyük geceler için ideal eşleşme: Bektemir, bu mücadelenin Canelo - Mbilli maç gecesinde veya başka herhangi bir mega şovda, Özbek ve Meksika boks okullarının gerçek rekabeti olarak ana etkinlik olabileceğini belirtti;

  • «Artık sıra bende»: «Her boksöre saygı duyuyorum ama artık sıra bende. Çalışmalarım sayesinde bu fırsatı sonuna kadar hak ediyorum», diyerek sözlerini noktaladı Özbek boksör.

Sizce WBA organizasyonu ve promotörler Bektemir Melikuziev'in haklı şampiyonluk maçını neden yapay bir şekilde erteliyor? Munguia'nın ekibi Bektemir'in sert yumruklarından mı korkuyor? Eğer bu maç düzenlenirse, Bektemir Meksikalı şampiyonu yenebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Postecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyonPostecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyonBugün, 16:37Porto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyorPorto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyorBugün, 13:32Erling Haaland yeni imajı ve takımının galibiyetleri hakkında konuştuErling Haaland yeni imajı ve takımının galibiyetleri hakkında konuştuBugün, 12:13Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi maçında rakibinin taktiğini gözetlediCristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi maçında rakibinin taktiğini gözetlediBugün, 11:18Arbeloa'nın Fulham'ı Crystal Palace'a mağlup oldu: 2-3'lük dramArbeloa'nın Fulham'ı Crystal Palace'a mağlup oldu: 2-3'lük dramBugün, 09:48Inter Miami, Atlanta United ile berabere kaldı — kaçan galibiyetInter Miami, Atlanta United ile berabere kaldı — kaçan galibiyetBugün, 09:45
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)