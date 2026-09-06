Bozulan anlaşma: Bektemir Melikuziev WBA ve Munguia'ya karşı açık isyan başlattı

Özbek profesyonel boks yıldızı ve Olimpiyat madalyalı Bektemir Melikuziev, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Golden Boy Promotions şirketinin son kararlarına karşı sert ve tavizsiz bir protesto başlattı. WBA'nın resmi zorunlu meydan okuyucusu (mandatory challenger) statüsünü kazanan Özbek boksör, organizasyon yönetiminin kendi koydukları kurallara uymadığını, mevcut şampiyon Jaime Munguia'nın ise kendisiyle dövüşmek yerine sıralamanın ilk 15'inde bile yer almayan bilinmedik bir rakiple karşılaşmaya hazırlandığını açıkça ifşa etti.

«Sıra bize gelince kurallar görmezden geliniyor»: Bektemir'den açık beyan

Bektemir Melikuziev, Instagram hesabından hayranlarına seslenerek sabrının taştığını belirtti:

12 maç ve 4 eleme başarısı: Ülke temsilcimiz, WBA bayrağı altında 12 kez ringe çıktığını, 4 eleme maçını kazandığını ve yıllarca süren zorlu çalışmaların ardından zorunlu meydan okuyucu seviyesine ulaştığını hatırlattı;

Munguia'ya yol verme ricası ve verilen söz: «WBA ve Golden Boy bana bir sonraki maçımın kesinlikle şampiyonluk için olacağına dair söz vermişti. Benden Jaime Munguia'ya yol vermemi istediler ve karşılığında bir sonraki maçımın şampiyonluk maçı olacağını söylediler. Şimdi sıra bize gelince kurallar yine görmezden geliniyor», diye sitem etti boksör;

Sıralama dışı rakip seçimi: Munguia'nın bir sonraki maçının, WBA sıralamasında ilk 15'te bile yer almayan Amerikalı Kevin Newman'a karşı planlanması, resmi meydan okuyucunun haklı tepkisine yol açtı.

Promotör manevrası: «Meksika dünyaya karşı» planı neden bozuldu?

Bu şampiyonluk maçı aslında sonbaharın en büyük boks gecelerinden biri olmalıydı:

Yıkılan anlaşma: İlk planlara göre, Melikuziev'in «Meksika dünyaya karşı» sloganlı boks şovunda Jaime Munguia ile WBA kemeri için karşılaşması belirlenmişti;

Resendiz faktörü ve plan değişikliği: Mayıs ayında Munguia'nın Armando Resendiz'e karşı kemer koruma maçına çıkması nedeniyle, promotörler durumu fırsat bilerek Munguia için daha kolay ve güvenli bir ara maç düzenleme yolunu seçtiler;

Daha ne kadar beklenecek?: Bu politika sonucunda, gerçek zorunlu meydan okuyucu Bektemir Melikuziev, belirsiz bir süre daha şampiyonluk fırsatından mahrum bırakılıyor.

«Canelo - Mbilli gecesinin süsü olurdu»: Bektemir'in kesin talebi

Temsilcimize göre, Munguia ile karşılaşma modern boks için en mantıklı ve izlenebilir çözüm:

Saldırgan stillerin çatışması: Hem Munguia hem de Melikuziev ringde tavizsiz, aktif ve saldırgan bir boks sergiledikleri için, bu karşılaşmanın hayranların uzun süre unutamayacağı ateşli bir maça dönüşmesi kaçınılmaz;

Büyük geceler için ideal eşleşme: Bektemir, bu mücadelenin Canelo - Mbilli maç gecesinde veya başka herhangi bir mega şovda, Özbek ve Meksika boks okullarının gerçek rekabeti olarak ana etkinlik olabileceğini belirtti;

«Artık sıra bende»: «Her boksöre saygı duyuyorum ama artık sıra bende. Çalışmalarım sayesinde bu fırsatı sonuna kadar hak ediyorum», diyerek sözlerini noktaladı Özbek boksör.

Sizce WBA organizasyonu ve promotörler Bektemir Melikuziev'in haklı şampiyonluk maçını neden yapay bir şekilde erteliyor? Munguia'nın ekibi Bektemir'in sert yumruklarından mı korkuyor? Eğer bu maç düzenlenirse, Bektemir Meksikalı şampiyonu yenebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!