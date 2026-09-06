Kongo'daki düğünde korkunç yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

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Kongo'daki düğünde korkunç yangın: 22 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da bir düğün töreni sırasında çıkan büyük yangın, 20'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Facia, 5 Eylül'de Lingwala komünündeki düğün salonlarından birinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangında en az 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise çeşitli derecelerde yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Yerel yetkili Norber Mushiga Nzindula, yangın sırasında konukların salondan tahliye edilmesinin ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti. Bunun nedeni, binada sadece bir çıkış kapısının bulunmasıydı.

Edinilen bilgilere göre, dar çıkış koridoru insanların aynı anda dışarı çıkmasına engel oldu. Ayrıca yangının neden olduğu yoğun duman ve insanlar arasındaki panik durumu daha da zorlaştırdı.

Yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından soruşturma yürütülüyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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