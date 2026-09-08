Opendoor kurucusu inşaat sektöründeki personel açığına karşı yapay zeka projesi başlattı

·3·Teknoloji
Opendoor kurucusu inşaat sektöründeki personel açığına karşı yapay zeka projesi başlattı

Ünlü gayrimenkul startup'ı Opendoor'un kurucularından Eric Wu, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmelerden ilham alarak, inşaat sektöründeki personel açığını gidermeyi amaçlayan NavigateAI adlı yeni bir şirket kurdu. Mayıs ayında başarılı bir başlangıç yapan bu proje, inşaat işçileri ve saha çalışanları için eller serbest (hands-free) yapay zeka asistanları geliştirmeyi hedefliyor ve sektördeki ciddi sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

ixbt.com verilerine göre, inşaat sektörü dünya genelinde olduğu gibi ABD'de de iş gücü sıkıntısı çekiyor. Associated Builders and Contractors ticaret grubunun verilerine göre, bu yıl talebi karşılamak için yüz binlerce ek işçiye ihtiyaç duyulacak. Bu durum; iş gücünün yaşlanması, göç politikalarının sıkılaşması ve veri merkezleri ile sunucu çiftlikleri gibi büyük ölçekli projelerin hızla artmasıyla daha da ciddileşiyor.

Yapay zeka ve büyük veri merkezi inşaatları

Günümüzde yapay zeka patlamasının tetiklediği devasa sunucu çiftlikleri ve veri merkezleri, çok büyük projeler haline geldi. Eskiden büyük bir veri merkezi kampüsü zirve döneminde yaklaşık 750 işçiye ihtiyaç duyarken, günümüzde en büyük projeler 4000 ila 5000 kişiyi istihdam ediyor. Örneğin, Meta şirketinin Louisiana'daki Hyperion kampüsünün yaklaşık 5000 inşaat işçisine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Küresel İK ajansı Kelly'nin verilerine göre, veri merkezi operatörlerinin yüzde 90'ı personel eksikliğini inşaat ve genişleme önündeki en büyük engel olarak görüyor. Tam da bu kriz ortamında, Eric Wu liderliğindeki NavigateAI şirketi, insan kaynaklarını ve teknolojik destek katmanını güçlendirmeye odaklandı. Şirket, Mayıs ayı sonunda Elad Gil liderliğindeki yatırımcılardan 25 milyon dolar tohum (seed) yatırımı alarak değerlemesini 225 milyon dolara çıkardı.

NavigateAI nasıl çalışıyor ve pazardaki yeri

NavigateAI ürününün temel parçası, standart akıllı telefonlar ve Meta'nın yapay zeka gözlükleri aracılığıyla eller serbest şekilde çalışıyor. İşçi, kamerayı üzerinde çalıştığı nesneye yönelterek; montajın doğruluğunu, tork değerinin yeterliliğini veya inşaat kurallarına uygunluğunu doğal dilde sorabiliyor. Yazılım, inşaat spesifikasyonlarını, üretici kılavuzlarını ve şirket politikalarını gerçek zamanlı olarak sunuyor.

Şirket, güvenlik gözlüğü gerektiren ortamlar için ürün sertifikasyonu konusunda Meta ile iş birliği yapıyor. Ayrıca, mezunlara iş garantisi veren AIM fiber optik kurulum meslek okulu ile ortaklık kuruldu. İş modeline göre NavigateAI, başlangıçta kullanıma dayalı SaaS prensibiyle çalışırken, şimdi yaratılan değerden pay alma modeline geçti. Bu yaklaşım, inşaatçıların maliyetleri önemli ölçüde düşürmesine ve yüz milyonlarca dolar tasarruf etmesine olanak tanıyor.

NavigateAIYapay ZekaEric WuOpendoorİnşaat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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