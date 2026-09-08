Sony, efsanevi WH-1000XM4 kulaklıklarını yeni bir versiyonla geri getirdi

·7·Teknoloji
Sony, efsanevi WH-1000XM4 kulaklıklarını yeni bir versiyonla geri getirdi

Japon teknoloji devi Sony, piyasadaki en popüler ve kullanıcıların beğenisini kazanan cihazlarından birini yeniden satışa sundu. İnternette aktif olarak tartışılan ve sızdırılan bilgilere göre, ixbt.com'un haberine göre şirket, yeni WH-1000XM4C adlı kablosuz kulaklık modelini resmen tanıttı. Aslında bu, efsanevi WH-1000XM4 modelinin kozmetik değişikliklerle piyasaya geri dönüşüdür. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor. haber

Uzmanlar ve tüketiciler için en merak edilen konulardan biri cihazın fiyatı oldu. Daha önce yayılan söylentilerde yeni kulaklıkların ABD'de 250 dolar civarında fiyatlandırılacağı tahmin ediliyordu. Ancak resmi olarak açıklanan bilgilere göre bu haberler doğrulanmadı ve vergisiz başlangıç fiyatı 300 dolar olarak belirlendi. Uzmanların tahminine göre Sony, ürünü başlangıçta daha ucuza satmayı planlamış olabilir ancak son anda pazarlama stratejisini değiştirdi.

Dış görünüş ve renk paleti

Cihazın tasarımı ve yapısı değişmeden kalmış olup, önceki neslin tüm tanıdık konfor özelliklerini korumaktadır. Kulaklıkların ağırlığı da eskisi gibi hafif, sadece 253 gramdır. Bu, uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluk hissinin oluşmamasını sağlar.

Buna rağmen dış görünüşte bazı hoş yenilikler var. Müşteriler artık bu modeli üç renk seçeneğiyle satın alabilirler. Siyah ve gri gibi geleneksel renklere bu kez çekici bir mor renk eklendi. Bu, kullanıcıların tarzlarını daha canlı bir şekilde yansıtmalarına olanak tanıyor.

Teknik imkanlar ve yeni özellikler

Ses kalitesi, aktif gürültü engelleme teknolojisi veya diğer temel işlevlerde devrim niteliğinde bir değişiklik olup olmadığı henüz bilinmiyor. Sony, sunumda sadece ses ayarı için tasarlanmış yeni 10 bantlı ekolayzırın eklendiğine özel vurgu yaptı. Ayrıca teknik özellikler listesinde en son nesil Bluetooth 6.0 teknolojisi desteğinin olduğu belirtildi.

Pil kapasitesi ve özerklik göstergeleri önceki model seviyesinde korunmuştur. Kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 27 saat, kapalıyken ise 34 saate kadar kesintisiz müzik dinleme imkanı sunuyor. Bu göstergeler günlük kullanım için oldukça yüksek bir sonuç olmaya devam ediyor.

SonyKulaklıklarTeknolojilerGadgetlarBluetooth
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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