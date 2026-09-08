8 Eylül: Bugün tarihte hangi önemli olaylar yaşandı?

Bugün 8 Eylül 2026, Salı. Bu tarih takvimdeki sıradan günlerden biri değil. 8 Eylül, uluslararası okuryazarlık ve fizyoterapi alanlarına dikkat çekilen bir gün olmasının yanı sıra, dünya sanatı ve siyasi tarihinde iz bırakmış bir dizi olayla da bağlantılıdır.

Michelangelo'nun «Davut» heykelinin Floransa halkına ve ziyaretçilerine ilk kez sergilendiği gün de tam olarak 8 Eylül'e denk gelir. Asırlar sonra aynı tarih, Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatıyla da tarihe geçti.

Bugün hangi günler kutlanıyor?

8 Eylül aynı zamanda eğitim, sağlık ve sanat alanları için önemli bir tarihtir.

Tarih Gün veya Olay 8 Eylül Uluslararası Okuryazarlık Günü 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü 8 Eylül ABD'de Oyuncular Günü olarak kaydedilir 1504 Michelangelo'nun «Davut» heykeli halka sergilendi 1636 Harvard Koleji'nin kuruluş süreci başladı 1923 Tüm Rusya Körler Derneği tüzüğü onaylandı 1926 Almanya, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi 2022 II. Elizabeth vefat etti

Uluslararası Okuryazarlık Günü: 2026'da önemli bir yıl dönümü

8 Eylül, UNESCO girişimiyle kutlanan Uluslararası Okuryazarlık Günü'dür.

Bu tarih 1966 yılında UNESCO tarafından ilan edilmiş ve 1967'den beri her yıl kutlanmaktadır. 2026 yılında 60. yıl dönümü kutlanıyor.

Bu yılın teması — «İnsanlar, gezegen ve refah için okuryazarlık».

UNESCO verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla dünyada en az 739 milyon genç ve yetişkin temel okuryazarlık becerilerine sahip değildir. Ayrıca, çocukların büyük bir kısmı okuma konusunda asgari seviyeye bile ulaşamamaktadır.

Okuryazarlık sadece okuma ve yazmayı bilmek değil, aynı zamanda bireyin eğitim, çalışma ve toplumda tam katılımı için önemli bir temeldir.

2026 yılındaki ana uluslararası etkinlikler 8-9 Eylül tarihlerinde Meksika'nın Chiapas bölgesinde düzenlenmektedir.

Fizyoterapi Günü: 8 Eylül'ün bir diğer önemli anlamı

Bugün Dünya Fizyoterapi Günü de kutlanmaktadır.

World Physiotherapy verilerine göre, bu tarih her yıl 8 Eylül'de kutlanır. 1996 yılında bu tarih, fizyoterapi alanı temsilcilerinin uluslararası dayanışma günü olarak belirlenmiştir.

2026 yılında ana odak noktası kardiyovasküler hastalıklar ve felcin önlenmesi, yönetimi ve rehabilitasyonunda fizyoterapi ve fiziksel aktivitenin rolüne odaklanmıştır.

1504: Michelangelo «Davut»u dünyaya tanıttı

8 Eylül sanat tarihinde de özel bir yere sahiptir.

1504 yılında Michelangelo Buonarroti'nin ünlü «Davut» heykeli Floransa'da halka sergilendi. 5 metreden fazla yüksekliğe sahip eser, tek bir Carrara mermeri bloğundan yaratılmıştır.

Heykelin başlangıçta Floransa Katedrali'nin çatısına yerleştirilmesi planlanmıştı. Ancak eser tamamlandığında, daha görünür bir yere yerleştirilmesine karar verildi.

Sonuç olarak «Davut», Floransa'daki Signoria Meydanı'na yerleştirildi.

İlginç gerçekler:

Michelangelo heykel üzerinde yaklaşık üç yıl çalıştı;

eserin yüksekliği 5 metreyi aşıyor;

tek bir mermer bloğundan yaratıldı;

1873 yılında eseri korumak amacıyla Floransa'daki Akademi Galerisi'ne taşındı;

meydanda ise kopyası bırakıldı.

1636: Harvard hakkındaki önemli düzeltme

Sizin belirttiğiniz listede «8 Eylül 1636 — Harvard Üniversitesi kuruldu» bilgisi yer alıyor.

Burada önemli bir tarihsel not var.

Harvard'ın resmi tarihi, kuruluş tarihini 28 Ekim 1636 olarak belirtir. O gün Massachusetts Körfezi Kolonisi Genel Mahkemesi, yeni bir kolej kurulması yönünde karar almıştır.

Bazı kaynaklarda ise 8 Eylül tarihi geçmektedir. Örneğin, Harvard'ın CS50 eğitim materyallerinde 8 Eylül 1636 belirtilmiştir. Ancak Harvard Üniversitesi'nin resmi tarihi verilerinde 28 Ekim tarihi kabul edilmiştir.

Bu nedenle makalede bu olayı 8 Eylül değil, 28 Ekim 1636 olarak vermek tarihsel açıdan daha doğru olacaktır.

1923: Görme engelli insanlar için önemli bir adım

8 Eylül 1923'te RSFSR İçişleri Halk Komiserliği, Tüm Rusya Körler Derneği'nin ilk tüzüğünü onayladı.

Tarihi belgede tüzüğün tam olarak 8 Eylül 1923'te onaylandığı kaydedilmiştir.

Daha sonra örgütün ilk kurucu kongresi 1925'te yapıldı. Bu nedenle 8 Eylül, görme engelli insanları birleştirme hareketi tarihinde önemli bir tarihtir.

1926: Almanya Milletler Cemiyeti'ne katıldı

8 Eylül 1926'da Almanya, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.

Bu olay, Birinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası siyasi sistemde Almanya'nın daha aktif bir rol oynamaya başladığını gösteren önemli diplomatik adımlardan biriydi.

2022: II. Elizabeth'in vefat ettiği gün

8 Eylül, modern tarihte bir başka ağır olayla daha bağlantılıdır.

8 Eylül 2022'de Büyük Britanya Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında vefat etti. İskoçya'daki Balmoral konutunda hayata gözlerini yumdu.

II. Elizabeth yaklaşık 70 yıl tahtta kaldı ve Büyük Britanya tarihinin en uzun süre hüküm süren hükümdarı oldu. Vefatından sonra büyük oğlu III. Charles kral oldu.

Kraliçe'nin vefatı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çünkü o sadece Britanya'nın değil, 20. yüzyılın ikinci yarısı ve 21. yüzyılın başındaki uluslararası tarihin en tanınmış sembol isimlerinden biriydi.

Oyuncular Günü de 8 Eylül'de

8 Eylül ABD'de Oyuncular Günü (Actors' Day) olarak da kaydedilir. Bu resmi bir federal tatil değil, oyunculuk mesleğine, sahne ve ekran emekçilerine dikkat çekmeye adanmış bir gün olarak kutlanır.

Bu gün, tiyatro, sinema, televizyon ve diğer sahne sanatları alanlarında çalışan sanatçıların mesleki becerilerini takdir etmeye hizmet eder.

8 Eylül neden tarihte kaldı?

Tek bir gün içinde eğitim, tıp, sanat, diplomasi ve monarşi tarihine dair olayların toplanması, 8 Eylül'ü ilginç tarihlerden biri haline getiriyor.

Bugün:

okuryazarlığın insan hayatındaki önemi bir kez daha hatırlatılıyor;

fizyoterapinin sağlığı geri kazanmadaki rolüne dikkat çekiliyor;

Michelangelo'nun «Davut» eserinin halka sergilenmesinin 522. yılı doluyor;

Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girişinin 100 yıl önceki bir olay olarak anılıyor;

II. Elizabeth'in vefatının üzerinden dört yıl geçiyor.

Sonuç

8 Eylül, ilk bakışta sıradan bir takvim tarihi. Ancak arkasında insanın eğitim hakkından tıbba, büyük sanat eserlerinden uluslararası diplomasiye ve kraliyet tarihine kadar devasa olaylar yatıyor.

En önemlisi, bu tarih bize tarihin sadece geçmişle ilgili olmadığını hatırlatıyor: okuryazarlık, sağlıklı yaşam, kültür ve insan onuru ile ilgili konular bugün de önemini yitirmedi.