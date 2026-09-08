Apple'dan mutlak yenilik: iPhone 18 Pro ve Ultra tanıtımına saatler kaldı

·1·Teknoloji
Apple'dan mutlak yenilik: iPhone 18 Pro ve Ultra tanıtımına saatler kaldı

Teknoloji dünyasındaki en büyük olay için her şey hazır ve tüm dünyanın gözü Cupertino'ya çevrilmiş durumda. Yeni nesil akıllı telefonların resmi tanıtımına sadece bir gün kaldı ve hayranlar bu günü büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, yıl dönümü etkinliğinde Apple ne gibi sürprizler hazırladı ve yeni amiral gemileri hangi değişikliklerle herkesi şaşırtacak? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konuyu, yani tanıtımın tam başlama saatini ve temel detayları açıklayacağız.

Tanıtım öncesi büyük heyecan: Yeni nesilden neler bekleniyor?

Her yıl sonbaharda düzenlenen geleneksel etkinlik, bu kez rekor düzeyde ilgi görüyor. Sızan bilgilere göre, yeni seri tasarım ve yetenekler açısından köklü bir değişim sunacak.

  • Tasarım ve renk gamı: Elde edilen bilgilere göre kullanıcılara Dark Gray, Silver, Dark Cherry ve Light Blue gibi yeni ve çekici renk seçenekleri sunulacak.

  • Ultra modelinin gelişi: Akıllı telefon dünyasında yeni bir kategori olarak kabul edilen Ultra versiyonunun, özel bir tasarıma ve güçlendirilmiş özelliklere sahip olması bekleniyor.

«Apple, her yeni tanıtım öncesinde standartları daha da yukarı taşıyor. Bu seferki amiral gemileri, tekno endüstride yeni bir dönemi başlatacak», diyor sektör uzmanları.

Teknik detaylar ve beklenen değişiklikler

Yeni amiral gemisi serisi, bir dizi önemli parametre ile öne çıkıyor:

Model serisi

Ana renkler

Öne çıkan özellikler

iPhone 18 Pro

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Kompakt ve güçlendirilmiş işlemci

iPhone 18 Pro Max

Dark Gray, Silver, Dark Cherry, Light Blue

Genişletilmiş ekran ve batarya

iPhone 18 Ultra

Silver, Dark Blue

Premium malzemeler ve yeni mimari

Asıl merak edilenler ve tanıtım ne zaman?

Tüm söylentiler ve tahminler yarın netleşecek. En önemli sır ise şu ki, yeni iPhone Ultra, 18 Pro ve Pro Max modellerinin resmi tanıtımı yarın, 9 Eylül günü Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

Sizce yeni iPhone 18 serisi ve beklenen Ultra modeli dünyayı değiştirecek yenilikler getirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli haberi teknoloji meraklısı arkadaşlarınızla paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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