Apple yeni modellerin gölgesinde eski iPhone fiyatlarını artırdı

·5·Teknoloji
Apple yeni modellerin gölgesinde eski iPhone fiyatlarını artırdı

Apple, bir sonraki amiral gemileri olan iPhone 18 ve markanın tarihindeki ilk katlanabilir telefon olan iPhone Duo'yu tanıttı. Ancak dikkatler yeni ve pahalı cihazlara odaklanmışken, teknoloji devi piyasadaki mevcut diğer modellerin fiyatlarını 100 dolar artırdı. Bu değişiklik şirketin çevrimiçi mağazasında hemen yansıdı ve alıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un verilerine göre, fiyat politikası değişikliği eski nesil akıllı telefonları da etkiledi. Buna göre, iPhone 16 modelinin başlangıç fiyatı 799 dolar, iPhone 17e 699 dolar ve iPhone 17 ise 899 dolar oldu. Ayrıca, iPhone Air modeli artık en az 1099 dolardan satılmaya başlandı. Fiyat artışı, bazı uluslararası pazarlarda, özellikle Hindistan'da daha keskin hissedildi ve yaklaşık yüzde 20,5'lik bir artış kaydedildi.

Fiyat politikasındaki sıra dışı değişiklik

Bu adım Apple için biraz sıra dışı kabul ediliyor. Genellikle, yeni nesil iPhone akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesi eski modellerin fiyatlarının düşmesine neden olurdu. Ancak bu seferki zam uzmanlar için sürpriz olmadı, çünkü son aylarda teknoloji piyasasında bu tür tahminler aktif olarak tartışılıyordu. Bununla birlikte şirket, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin üretimini durdurdu.

Fiyat artışının ana nedeni olarak küresel ölçekte bellek ve depolama çipi kıtlığı gösteriliyor. AI şirketleri ve bulut veri merkezleri tarafından bu tür bileşenlere yönelik talebin keskin bir şekilde artması, sektördeki maliyetleri yükseltti. Daha önce, yönetici Tim Cook Wall Street Journal'a verdiği röportajda, artan maliyetleri şirketin tamamen üstlenemeyeceğini ve fiyat politikasını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını belirtmişti.

Piyasadaki rekabet ve gelecekteki etki

Bellek çipi fiyatlarındaki artışın ardından Apple, Temmuz ayında Mac ve iPad cihazlarının fiyatlarını da yukarı yönlü değiştirmişti. Ayrıca uzmanlara göre, iPhone fiyatlarının artmasına Samsung ve Google gibi ana rakiplerin de ürünlerinin fiyatlarını yükseltmesi neden olabilir. Bu rekabet ortamında Apple, kârlı konumunu korumaya çalışıyor.

Öte yandan şirket, alıcıların akıllı telefon fiyatını uygun aylık taksitlerle ödemesine olanak tanıyan yeni Upgrade programını başlattı. Apple, bu finansal mekanizmanın tüketiciler için fiyat artışını biraz yumuşatacağını ve satış hacmi üzerindeki olumsuz etkisini azaltacağını umuyor.

AppleIPhoneTeknolojiAkıllı Telefonİş Dünyası
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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