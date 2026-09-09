Apple sağlık değerlendirme özellikli yeni Health uygulamasını tanıttı

·9·Teknoloji
Apple sağlık değerlendirme özellikli yeni Health uygulamasını tanıttı

Apple, yeni Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 cihazlarının tanıtımı kapsamında yeniden tasarlanan Apple Health uygulamasını duyurdu. Ixbt.com'a göre, güncellenen uygulama Apple Intelligence yapay zeka yeteneklerini kullanarak kullanıcıların tıbbi verilerini derinlemesine analiz etme ve uygun tavsiyeler sunma imkanı tanıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Uygulamanın en önemli yeniliklerinden biri, en kritik verilerin hızlı özetlerini içeren, kişiselleştirilmiş yönergeler ve değerlendirmeler sunan özel Insights (Analizler) bölümüdür. Ayrıca uygulamaya, kullanıcının fiziksel uygunluk seviyesini gösteren bir hazırlık puanı ve biyolojik göstergeleri karşılaştıran özel bir Health Age (Sağlık Yaşı) hesaplama fonksiyonu eklendi.

Uzun vadeli sağlık takibi ve yeni özellikler

Sağlık Yaşı göstergesi, vücudun genel durumunu belirlemek için VO2 max (maksimum oksijen tüketimi), uyku kalitesi ve kan tahlili gibi çeşitli tıbbi metrikleri kullanıcının gerçek yaşıyla karşılaştırır. Bu yaklaşım, kişinin vücudunun biyolojik durumunu doğru anlamasına ve zamanında gerekli önlemleri almasına yardımcı olur.

Aynı zamanda uygulamaya uzun ömürlülüğe odaklanan özel bir bölüm de eklendi. Bu bölüm, Apple Watch ve iPhone cihazlarından gelen veriler temelinde uyku, fiziksel aktivite ve kalp sağlığını değerlendirir. Laboratuvar sonuçlarını da bu sisteme entegre etmek mümkün olup, şirket Quest ile iş birliği yaparak 119 dolar karşılığında 50 biyobelirteçten oluşan bir analiz paneli sunmaktadır.

Yapay zeka destekli kişisel tavsiyeler

Apple Intelligence teknolojisi sayesinde uygulama, diğer tıbbi verileri de birbirine bağlayarak kullanıcıya kesin tavsiyeler verir. Örneğin sistem, kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek için sabah koşularına ek aralıklar eklenmesini önerebilir. Program, fitness ve kalp aktivitesi takibi alanında daha derin analizler sunar.

Bunun yanı sıra güncellenen Health uygulaması, vücudun hareket kabiliyetini derinlemesine değerlendirme imkanı sağlar. Bu, yaşlılar veya yaralanma sonrası iyileşme sürecindekiler için büyük bir destek sunar. Analiz sürecinde eğitmen, kullanıcıya belirli hareketlerin nasıl yapılması gerektiğini gösterir. Güncellenen Health uygulaması, yıl sonuna kadar ilk etapta ABD İngilizcesi dilinde kullanıma sunulacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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