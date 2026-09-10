Apple ilk katlanabilir telefonunu tanıttı: Duo modeli yapay zeka ile geliştirildi

·5·Teknoloji
Apple ilk katlanabilir telefonunu tanıttı: Duo modeli yapay zeka ile geliştirildi

Teknoloji dünyasında uzun zamandır beklenen gelişme yaşandı: Apple, ilk katlanabilir telefonunu tanıttı. Duo olarak adlandırılan bu yeni cihaz, sadece akıllı telefon pazarındaki yaklaşımları değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda katlanabilir ekranlı cihazların en büyük sorunu olan dayanıklılık problemine getirdiği çözümlerle de dikkat çekiyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz bu tür cihazlarda görülen hızlı aşınma ve mekanik kusurlar sorununu çözmeyi amaçlayan yenilikçi koruyucu katmanlarla donatıldı. Bilindiği üzere, katlanabilir telefonlar geleneksel akıllı telefonlara göre iki kat daha fazla yüke maruz kalıyor ve genellikle daha çabuk bozuluyor. Apple mühendisleri bu kez tamamen yeni bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.

Yapay zeka ve ileri teknolojiler

Şirketin donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji, Apple tarafından gerçekleştirilen sunumda cihazın en kritik parçası olan menteşe mekanizmasının yapay zeka ve 3D yazıcılar kullanılarak geliştirildiğini belirtti. Üretim sürecinde, her bir menteşeyi kendi kasasıyla mükemmel bir şekilde uyumlu hale getirmek için özel yapay zeka algoritmalarından yararlanıldı.

Srouji'nin ifadelerine göre, üretim sürecinde konfokal lazer, her bir bloğun topografyasını adım adım tarıyor. Ardından, yüzeydeki her türlü kusuru gidermek için 25 mikron katmana kadar özel fotopolimer 3D yazıcı ile basılıyor. Bu da parçaların mükemmel pürüzsüzlüğünü ve mutlak hassasiyetini sağlıyor.

Dayanıklılık ve ekran teknolojileri

Duo modelinin dayanıklılığını artırmak için sadece mekanizma değil, ekran yüzeyi de özel olarak tasarlandı. Apple uzmanları, cihaza ışık yansımasını önemli ölçüde azaltan özel bir nano-düzlem kaplama ekledi. Ayrıca, ekran sağlamlığını daha da artırmak amacıyla çok katmanlı laminasyon stratejisi uygulandı.

Bu tür karmaşık mühendislik çözümleri ve ileri teknolojilerin kullanımı, Duo modelini pazardaki diğer rakiplerinden belirgin bir şekilde ayırıyor. Apple, bu koruyucu önlemlerin cihazın uzun süre mükemmel durumda kalmasını sağlayıp sağlamayacağını zamanın göstereceğini kabul etse de, şirketin inovasyona olan bağlılığı takdire şayan.

AppleDuoKatlanabilir TelefonYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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