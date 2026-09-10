Apple, 2 nanometrelik A20 Pro işlemcisini tanıttı

Apple tarafından resmen tanıtılan yeni A20 Pro çip üstü sistemi (SoC), akıllı telefon pazarında önemli bir dönüm noktası oluşturarak ilk kez 2 nanometrelik teknolojiye dayandı. ixbt.com'a göre bu gelişmiş platform, yeni nesil amiral gemisi cihazlar olan iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve beklenen ilk katlanabilir akıllı telefon iPhone Duo modellerinin temelini oluşturuyor. Bu işlemci, yüksek performansı ve en modern teknolojik çözümleriyle mobil endüstride yeni standartlar belirliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

A20 Pro mimarisi, ikisi yüksek performanslı Super Core çekirdeği ve dördü enerji tasarruflu çekirdekten oluşan altı çekirdekli bir CPU sistemini içeriyor. Şirketin açıklamasına göre, Super Core çekirdekleri önceki nesil SoC eşdeğerlerine kıyasla yüzde 20 daha hızlı çalışıyor ve küçük çekirdekler özel entegre nöral hızlandırıcılarla donatılmış durumda. Bu veriler sayesinde Apple, bu çalışmayı «masaüstü sınıfı» ve akıllı telefonlar arasındaki en hızlı işlemci olarak tanımlıyor.

Grafik ve yapay zeka yetenekleri

Grafik bölümü, yeni yedi çekirdekli GPU sayesinde önemli ölçüde güçlendirildi. Apple, bazı görevlerde yüzde 40'lık bir performans artışı, genişletilmiş bellek bant genişliği ve yapay zeka görevlerinde aktif olarak kullanılan FP8 formatındaki hesaplamaların iki kat hızlandığını duyurdu. Çipin yapay zeka yetenekleri, 32 çekirdekli iki nöral işlemciden oluşan ayrı bir alt sistem tarafından sağlanıyor.

Bellek bant genişliği yüzde 50 artırılmış olup, kullanılan arayüz Apple tarihindeki en geniş arayüz olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda ixbt.com'un bildirdiğine göre, mühendisler cihazın soğutma sistemini kökten yeniden tasarladılar. Artık bellek kristali, ısının dışarı atılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirilmiş ve buhar odası alanı iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldığında üç kat genişletilmiştir.

Yeni iletişim modülleri ve otonomi

Yapıda grafit ve bakır miktarının artırılması, uzun süreli yüklemeler sırasında performansı yüzde 40 artırmaya ve ısınma (throttling) durumlarında iPhone 16 Pro göstergelerini ikiye katlamaya olanak tanıdı. Ayrıca Apple, amiral gemilerindeki Qualcomm çözümlerinden vazgeçerek kendi C2 hücresel iletişim modemini tanıttı. Bu modem, veri aktarım hızını artırıp enerji tüketimini yüzde 15 azaltırken, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 için ayrı bir N1 çipi görev yapıyor.

Daha tasarruflu A20 Pro işlemcisi ve yeni bataryaların uyumu, akıllı telefonların çalışma süresini ciddi oranda uzattı. Sunum verilerine göre, iPhone 18 Pro 36 saate kadar, Pro Max modeli ise 45 saate kadar kesintisiz video oynatabiliyor. Günlük kullanım modunu simüle eden testlerde ise yeni cihazların şarj edilmeden sırasıyla 24 ve 30 saate kadar hizmet verdiği görüldü.