Apple Watch yapay zeka özellikleri sürekli izlemeyi normalleştiriyor

Apple, kullanıcıları yeni bir gerçekliğe, yani cihazların sürekli çevreyi dinlediği bir duruma alıştırmaya çalışıyor. Şirket, gerçekleştirdiği sunumda cihazlarının yeni yeteneklerini sergiledi ve bu kez odak noktası, akıllı saatlerin canlı sesi işleme ve konuşmaları metne dönüştürme becerisi oldu. ixbt.com verilerine göre bu durum, gizliliği sıkı bir şekilde koruyan markanın kendi ilkelerinden biraz uzaklaştığını ve yapay zeka araçlarına geniş bir yol açtığını gösteriyor. Bu konu Techcrunch.com tarafından bildiriliyor.

Uzmanlara göre bu adım, tüketicilerin böyle bir teknolojiyi gerçekten isteyip istemedikleri veya şirketin OpenAI gibi rakiplerin baskısından korkarak mı ileriye doğru hamle yaptığı sorularını gündeme getiriyor. Günümüzde birçok girişim, yapay zeka yardımıyla konuşmayı metne dönüştürme işlevini geliştiriyor. Genellikle bu tür çözümler toplantı tutanaklarını tutmak, dersleri veya röportajları kaydetmek için kullanılıyor.

Ses zekası ve gizlilik sınırı

Apple, saatleri için «Audio Intelligence», «Live Rewind» ve « Siri Recap» gibi özellikler sundu. Bu yenilikler, kolaylık ve fayda ile özel hayata müdahale arasındaki ince çizgide duruyor. Özellikle «Audio Intelligence» özelliği, işitme engelli bireyler için oldukça faydalı olup cihaz sahibini siren, alarm, kapı zili veya bebek ağlaması gibi sesler hakkında uyarabiliyor.

Bu özellik, kullanıcının iPhone cihazı yangın güvenliği veya karbonmonoksit dedektörü devreye girdiğinde yanında olmasa bile hayat kurtarabilir. Ancak «Live Rewind» ve «Siri Recap» yetenekleri, yardımcı teknolojiler kapsamından çıkarak oldukça karmaşık ve tartışmalı bir alana geçiş yapıyor. Apple veri koruma garantileri sunsa da, sürekli sesleri dinleyen teknolojinin yaygınlaşması toplumda endişe yaratabilir.

Teknolojik rekabet ve gelecek beklentileri

Son zamanlarda toplumda güvenlik kameraları, yapay zeka merkezleri ve diğer dijital uygulamalara yönelik itirazların arttığı bir sır değil. Buna rağmen teknoloji devleri bu yönde hızlı adımlar atıyor. Örneğin, yeni «Live Rewind» özelliği, saatin dijital kurma koluna iki kez basarak 15 saniye geriye gitmeyi ve söylenenleri kaydetmeyi sağlıyor.

Bu transkripsiyon daha sonra Apple'ın yeni bağımsız Siri uygulamasında saklanarak, bilgilere istenildiği zaman tekrar göz atma imkanı sunuyor. Bu yeni özelliklerin gelecekte günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası mı olacağı, yoksa kişisel mahremiyet konusundaki tartışmaları daha da mı şiddetlendireceği zamanla belli olacak.