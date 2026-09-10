Honor Magic 9 Pro Max kamera özellikleri tanıtıldı

Honor, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Honor Magic 9 Pro Max'in yeteneklerini gözler önüne serdi. Ixbt.com'un haberine göre, marka ürün grubu başkanı Fan Fei, yeni cihazın kamera performansını sergileyen ilk örnek fotoğrafları resmen paylaştı. Bu ön tanıtım, amiral gemisinin mobil fotoğrafçılık ve profesyonel video çekiminde tamamen yeni standartlar belirlemesi beklendiği için teknoloji meraklılarında büyük heyecan yarattı. Ixbt.com bu konuda bilgi veriyor.

İleri düzey optik ve çift 200 megapiksel sensör

Yeni Honor Magic 9 Pro Max'in en temel teknik özelliklerinden biri, çift 200 megapiksel kamera sistemidir. Bu çözüme göre hem ana modül hem de periskopik kamera, yüksek çözünürlüklü sensörlerle donatılmıştır. Alman sinema ekipmanları üreticisi ARRI ile yakın iş birliği içinde geliştirilen bu gelişmiş sensörler, cihazın profesyonel düzeyde çekim yeteneğine sahip olduğunu kanıtlıyor.

Yayınlanan ilk fotoğraflardan birinde 100 mm eşdeğer odak uzaklığı (EFR) kaydedilirken, diğerinde 500 mm değeri görülüyor. İkinci durumdaki fotoğrafın, 5,88 kat optik yakınlaştırma sağlayan özel G500 adlı markalı telekonvertör yardımıyla çekildiği belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılara 2,35x optik zoom sunan G200 telekonvertörünün de sunulması bekleniyor.

Profesyonel video çekimi ve gelişmiş sabitleme

Akıllı telefon sadece kaliteli fotoğraflar için değil, profesyonel düzeyde video prodüksiyonu için de optimize edildi. Honor'un video çekim sürecinde ARRI LogC3 desteğini ve 4:2:2 APV formatında 10-bit kayıt imkanını entegre ettiği bildiriliyor. Bu, sinemacılar ve içerik üreticileri için mobil cihaz üzerinden profesyonel renk derinliği ve kalitesine sahip görüntüler kaydetmenin yolunu açıyor.

Cihazın ana kamerası, 3 dereceye kadar dengeleme açısı sunan ve CIPA 8.0 sertifikasına sahip mekanik gimbal sabitleme sistemi ile donatılmıştır. Honor, yeni TrueShift teknolojisinin görüntüyü analiz ederek AI yardımıyla hareketleri saniyede 1000 defaya kadar tahmin ettiğini belirtiyor. Bu, elde çekim sırasında oluşan en küçük titreşimleri bile etkili bir şekilde ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Teknoloji dünyasının dikkatini çeken bu gelişmiş amiral gemisinin resmi tanıtımının 28 Eylül tarihinde Çin'de yapılması planlanıyor. Tanıtım sırasında şirketin, yeni akıllı telefonun diğer teknik özelliklerini ve uluslararası pazara çıkış tarihlerini detaylandırması bekleniyor.