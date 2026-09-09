Apple ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo modelini tanıttı

Apple, yeni cihaz serisi kapsamında teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo'yu resmen duyurdu. ixbt.com verilerine göre bu cihaz, markanın tarihindeki ilk fold-formatındaki gadget olup, gelişmiş teknik özellikleri ve ince gövdesiyle amiral gemileri arasında önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, kendine has iki farklı ekranla donatılmış olup, dış kısmındaki ekranın diyagonali 5,4 inçtir. Açık durumdaki iç ekran ise 7,6 inçlik devasa bir alana sahip olup, mevcut iPhone 18 Pro Max ekranından yüzde 50, iPhone 18 Pro ekranından ise yüzde 80 daha büyüktür. Her iki ekran da USB-C arayüzüne sahip Apple Pencil kalemlerini desteklemektedir.

Sağlam gövde ve güvenlik

Cihazın yapısında yüksek kaliteli titanyum alaşımı geniş ölçüde kullanılmış olup, ekran ve arka kapak sağlam Ceramic Shield camı ile korunmaktadır. Ayrıca gövde, IP65 seviyesinde su ve toza karşı korumaya sahiptir. Biyometrik güvenlik için ise Touch ID sensörü, yan düğmeye kullanışlı bir şekilde yerleştirilmiştir.

Teknik açıdan iPhone Duo, en son Apple A20 Pro işlemcisi ve ek Display Engine çipi temelinde çalışır. İletişim imkanları için Apple C2 modemi kullanılmış olup, donanım aynı anda iki uygulamayı sorunsuz bir şekilde yan yana çalıştırma imkanı sunar.

Batarya ve fiyat politikası

Akıllı telefon, gövdenin her bir yarısına yerleştirilmiş birer adet olmak üzere iki bağımsız batarya ile donatılmıştır. Üreticinin belirttiğine göre, tam şarjla 21 saat kesintisiz video izleme imkanı sunan bu cihaz, tek şarjla tam bir gün çalışabilen ilk Apple akıllı telefonudur. Hızlı şarj teknolojisi ise bataryayı sadece 20 dakikada yüzde 50'ye kadar doldurma imkanı sağlar.

Ana kamera modülü, 48 megapiksellik iki sensör içerir: bunlardan birincisi geniş açılı lens olup yakınlaştırma (zoom) görevini de yerine getirir, ikincisi ise ultra geniş açılı lenstir. 256 GB dahili hafızaya sahip başlangıç versiyonu iPhone Duo'nun fiyatı 2000 ABD dolarından başlamaktadır.

Şirket verilerine göre, bu beklenen cihaz için ön siparişler bu yılın 16 Ekim tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Genel satışlar ise bir hafta sonra, 23 Ekim tarihinden itibaren başlayacaktır.