Apple ilk katlanabilir telefonunu tanıttı

Apple, yeni CEO John Ternus başkanlığındaki ilk sonbahar etkinliğinde, uzun süredir beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonu ve yeni nesil cihazları dahil olmak üzere en güncel ürünlerini sergiledi. Ixbt.com'a göre, "Surprise and Sunshine" adlı bu etkinlik teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı ve markanın tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Şirketin ana odak noktası, iPhone Duo olarak adlandırılan katlanabilir telefon oldu. Bu cihaz, açıldığında 7.6 inçlik Retina ekrana sahipken, dış ekranı 5.4 inç boyutundadır. Apple temsilcileri, yeni cihazın iPad tabletlerin çoklu görev yeteneklerinden ilham alınarak tasarlandığını belirtti.

iPhone Duo özellikleri ve kamera sistemi

Katlanabilir akıllı telefonun iç ekranı, tam ekran deneyimi sağlayan özel bir ekran altı kamera ile donatılmıştır. Cihaz, iç ekranda 31 saate kadar, dış ekranda ise 44 saate kadar video oynatma kapasitesine sahiptir. Teknik özelliklerine göre, 48 megapiksel fusion ana kamera ve 2x optik zoom özellikli 48 megapiksel ultrawide kamerayı içermektedir.

Ayrıca kullanıcılar, diğer katlanabilir cihazlarda olduğu gibi ana kamerayı kullanarak selfie çekebilir ve dış ekran aracılığıyla görüntüyü önizleyebilirler. iPhone Duo modeli için özel olarak geliştirilen menteşe (hinge), 5. seviye alüminyumdan üretilmiş olup, pürüzsüz bir açılıp kapanma sağlamak için yüzden fazla özel mühendislik parçası içermektedir.

iPhone 18 Pro serisindeki yenilikler

Etkinlikte ayrıca iPhone 18 Pro serisi de duyuruldu. Önceki modellerin tasarımını korumasına rağmen, temel güncellemeler kameraya odaklandı. Yeni Pro serisi kamera, altı ince bıçakla kontrol edilen değişken diyaframlı 48 megapiksel sensörle donatıldı.

Bu sistemin, düşük ışık koşullarında çekim kalitesini önemli ölçüde artırması ve çekim hızını yükseltmesi bekleniyor. Yazılım tarafında ise beyaz dengesi, enstantane hızı, diyafram ve histogramı içeren yeni profesyonel kontrol öğeleri eklendi.

Cihazın yeni "Photographic Styles" özelliği, doku ve gren kontrolünde daha geniş esneklik sunuyor. Ayrıca yeni kamera, Dolby HDR Vision formatında 4K video kaydı yapma ve çekim sonrası sinematik efektler uygulama imkanı tanıyor.

iPhone Duo akıllı telefonunun başlangıç fiyatının 1,999 dolar olduğu ve 256 GB depolama alanı ile iki farklı renkte satışa sunulacağı açıklandı. Cihaz için ön siparişler bu yılın 16 Ekim tarihinde başlayacak, 23 Ekim'den itibaren ise mağazalardaki yerini alacak.