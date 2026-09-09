Apple, yapay zeka çağında iPhone fotoğraflarının gerçekliğini kanıtlayan bir özellik tanıttı

Yapay zeka ile oluşturulmuş veya değiştirilmiş görsel materyallerin arttığı bir ortamda, Apple cihazlarıyla çekilen karelere olan güveni artırmak için yeni bir adım attı. ixbt.com verilerine göre, sürpriz bir "Surprise and Shine" etkinliği kapsamında teknoloji devi, iPhone 18 Pro ile çekilen görüntülerin gerçekliğini garanti eden Apple Reference Image özelliğini duyurdu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket temsilcileri, bu yeni özelliğin özellikle foto muhabirleri ve profesyonel fotoğrafçılar için kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Modern dünyada gerçek kareleri sahtelerinden ayırt etmenin giderek zorlaştığı bir dönemde, bu teknolojinin görsel içeriğin güvenilirliğini sağlamada önemli bir araç haline gelmesi bekleniyor.

İmzalı sensör verileri ve dijital negatif

Yeni özelliğin çalışma mekanizması, fotoğraf çekildiği anda ana kamera sensörünün imzalı verileri kaydetmesine dayanıyor. Daha sonra Apple'ın Private Cloud Compute hizmeti, bu verileri Photos uygulamasında görüntülenebilen, değiştirilemez bir görüntüye dönüştürüyor.

Apple, oluşturulan bu özel görüntüyü kendine has bir "dijital negatif" olarak tanımlıyor. Bunu fotoğrafın diğer versiyonlarıyla karşılaştırarak, kare üzerinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını kesin olarak belirleme imkanı sağlanıyor.

Geliştiriciler için fırsatlar ve gelecek planları

Şu aşamada bu referans görüntüleri yalnızca standart Photos uygulamasında gösteriliyor. Ancak Apple, gelecekte geliştiricilerin bu özelliği kendi üçüncü taraf uygulamalarına entegre edebilmeleri için özel API arayüzleri sunacağını duyurdu.

Ayrıca şirket, sunum sırasında yapay zeka ile oluşturulmuş veya düzenlenmiş görüntüleri tespit etmeye yardımcı olan SynthID standardını destekleyeceğini de açıkladı. Bu tür önlemler, dijital ortamda şeffaflığı sağlamaya ve kullanıcıların bilgiye olan güvenini güçlendirmeye hizmet ediyor.