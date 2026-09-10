Apple Watch'un yeni özelliği konuşmaları dinleyip özetliyor

·8·Teknoloji
Apple Watch'un yeni özelliği konuşmaları dinleyip özetliyor

Apple, son sunumunda akıllı saatler için tasarlanan yeni sesli yapay zeka özelliklerini tanıttı. Buna göre, Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 cihazlarında artık konuşmaları kaydedip bunların kısa bir özetini çıkaran özel bir asistan devreye alındı. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilik günlük diyalogların otomatik olarak analiz edilmesini sağlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Siri Recap adı verilen yeni özellik, ortamdaki sesleri dinleyerek konuşmalardan önemli bilgileri ayıklıyor. Apple Intelligence teknolojisi sayesinde konuşma için otomatik olarak başlık, kısa özet ve ana maddeler oluşturuluyor. Kullanıcılar, oluşturulan özetleri Siri uygulaması aracılığıyla rahatlıkla inceleyebilecekler.

Gizlilik ve özelleştirme seçenekleri

Şirket temsilcileri, bu özelliğin her zaman açık bırakılabileceğini, belirli bir programa göre ayarlanabileceğini veya tamamen kapatılabileceğini vurguladı. Sürekli olarak sesleri dinleyen bu tür sistemler doğal olarak bazı gizlilik sorularını beraberinde getirebilir. Buna rağmen, Siri Recap konuşmacıların seslerini ayırt etmiyor ve ham ses kayıtlarını saklamıyor.

Ayrıca, sunulan yeni özellikler arasında Live Rewind işlevi de yer alıyor. Buna göre kullanıcılar, digital crown'a iki kez basarak son 15 saniyelik konuşmayı tekrar hatırlayabilir ve özetini alabilirler. Bu veriler uçtan uca şifrelenmiş olup güvenlik önlemleri artırılmıştır.

Sesli yapay zekanın diğer yetenekleri

Sunulan yeni ses özellikleri sadece konuşmaları kaydetmekle sınırlı değil. Apple Watch cihazlarında artık şarkıları anında tanımlayan Shazam hizmeti de çalışıyor. Bu durum, Apple'ın Google tarafından sunulan Now Playing özelliğini yakaladığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra saat, çevredeki yüksek sesleri; sirenler, alarmlar, kapı zilleri veya bebek ağlaması dahil olmak üzere tanıma ve sahibini bilgilendirme yeteneğine kavuştu. Bu yenilikler, kullanıcıların günlük yaşamını daha güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçlıyor ve Granola ile Circleback gibi diğer popüler uygulamaların yeteneklerine benziyor.

Apple WatchSiri RecapApple IntelligenceTeknolojiShazam
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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