Apple, yeni AirPods 5 kulaklıklarını tanıttı

Apple, Çarşamba günü kablosuz kulaklıklarının yeni nesli olan AirPods 5 cihazını resmen tanıttı. Yeni cihaz; gelişmiş ses kalitesi, güçlendirilmiş aktif gürültü engelleme özelliği, genişletilmiş Siri ve Apple Intelligence yeteneklerinin yanı sıra birçok önemli yeniliği beraberinde getirmesiyle dikkat çekiyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com aktarıyor.

Şirketin verilerine göre, yeni modeldeki aktif gürültü engelleme sistemi, önceki nesle kıyasla dış ortam gürültüsünü yüzde 50'ye kadar daha fazla azaltabiliyor. Apple temsilcileri, bu performansla cihazı piyasadaki en gelişmiş çözümlerden biri olarak nitelendiriyor. Aktif gürültü engelleme özelliğinin artık tüm AirPods serisi için standart bir özellik haline geldiği belirtiliyor.

Kolay kontrol ve yeni teknolojiler

AirPods 5 modelleri, daha önce sadece AirPods Pro kulaklıklarına özgü olan gövde üzerinden ses kontrolü özelliğiyle donatıldı. Artık kullanıcılar, iPhone cihazlarını ellerine almadan kulaklık gövdesini yukarı veya aşağı kaydırarak ses seviyesini kolayca değiştirebiliyorlar.

H2 çipi ile donatılmış diğer modellerde olduğu gibi, AirPods 5 de eller serbest Siri ve Apple Intelligence özelliklerini sunuyor. Kullanıcılar soru sorma, bilgi arama veya yol tarifi alma süreçlerinde telefonlarına dokunmadan Siri ile etkileşime geçebiliyorlar.

Yapay zeka ve ses modları

ixbt.com ve diğer teknoloji kaynaklarının bildirdiğine göre, iOS 27 ile beta sürümünde sunulacak olan güncellenmiş Siri, kişisel bağlamı daha iyi anlamak üzere tasarlandı. Mesajlar, e-posta, fotoğraflar ve diğer uygulamalardaki verileri kullanarak daha uygun yanıtlar sunuyor ve çeşitli görevlerin yerine getirilmesine yardımcı oluyor.

Ayrıca cihazın şeffaflık modu da iyileştirilerek kullanıcıların çevredeki sesleri daha doğal duyması sağlandı. Uyarlanabilir ses ortamı, gürültü engelleme ve şeffaflık modunu otomatik olarak dengelerken, konuşma algılama özelliği kullanıcı konuşmaya başladığında medya sesini kısıyor.

Batarya ömrü ve fiyat politikası

Kulaklıkların batarya kapasitesi de önemli ölçüde iyileştirildi; AirPods 5, aktif gürültü engelleme modu açıkken tek şarjla 5 saate kadar müzik dinleme imkanı sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 22 saate kadar çıkıyor.

AirPods 5 kulaklıklarının başlangıç fiyatı 128 dolar olarak belirlenirken, kablosuz şarj kutusuna sahip versiyonu 149 dolardan satışa sunuluyor. Yeni ürün için ön siparişler duyuru gününden itibaren alınmaya başlandı, cihazların satışına ise Eylül ayında başlanması bekleniyor.