Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı ve Barcelona Feyenoord'u darmadağın etti

·6·Spor
Lamine Yamal Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı ve Barcelona Feyenoord'u darmadağın etti

Barcelona, 2026-27 sezonu Şampiyonlar Ligi kampanyasına fırtına gibi bir başlangıç yaparak kendi sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Hansi Flick'in öğrencileri, turnuvanın ilk maçında rakibine neredeyse hiç şans tanımayarak grup aşamasındaki kritik üç puanı hanesine yazdırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça şanslı başladı. Maçın henüz üçüncü dakikasında Raphinha perdeyi açarken, 22. dakikada Karim Adeyemi farkı ikiye çıkararak takımına rahat bir nefes aldırdı. Katalan ekibinin hücum hattı, maç boyunca üst düzey bir oyun ve harika bir uyum sergiledi.

Lamine Yamal'dan yeni bir tarihi rekor

Goal.com'un haberine göre, karşılaşmanın odak noktası genç yıldız Lamine Yamal oldu. İspanyol yetenek, 77. dakikada kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek bireysel performansını taçlandırdı.

Bu gol, Yamal'ı Şampiyonlar Ligi tarihinde bir La Liga kulübü formasıyla serbest vuruştan gol atan en genç futbolcu yaptı. 19 yaş 58 günlükken bu başarıya ulaşan Yamal, önceki rekor sahipleri Real Madrid'li Arda Güler ve Atletico Madrid'in eski forveti Sergio Aguero'yu geride bıraktı.

Kylian Mbappe'nin rekoru kırıldı

Ayrıca bu gol, Lamine Yamal'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam skor katkısını 21'e çıkardı. Şu anda 11 gol ve 10 asisti bulunuyor.

Bu istatistikle Yamal, Avrupa'nın prestijli turnuvasında genç yaşta en çok gole katkı sağlayan futbolcu olarak mutlak rekorun sahibi oldu. Böylece Kylian Mbappe'nin 20 gollük önceki rekorunu tarihe gömdü.

Yeni transferlerin ilk golleri

Barcelona'nın farklı galibiyetine diğer oyuncular da katkıda bulundu. İkinci yarıda oyuna dahil olan yaz transferi Gabriel Jesus, 85. dakikada Katalan ekibindeki ilk golünü kaydetti.

Ayrıca maçta duble yapan Raphinha 57. dakikada ikinci golünü atarken, konuk ekipten Sem Steijn 82. dakikada teselli golünü buldu. Sonuç olarak Hansi Flick'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne görkemli bir galibiyetle adım attı.

Shuningdek, uchrashuv davomida dubl qayd etgan Rafinya 57-daqiqada oʻzining ikkinchi golini urgan boʻlsa, mehmonlardan Sem Steyn 82-daqiqada tasalli golini kiritdi. Yakunda Hansi Flick shogirdlari Chempionlar ligasi yangi mavsumini ishonchli gʻalaba bilan boshladi.

BarcelonaLamine YamalŞampiyonlar LigiFeyenoordKylian Mbappe
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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