Apple'ın yeni lideri Steve Jobs stratejisini yeniden canlandırıyor

Apple'ın CEO'su olarak göreve başlayan John Ternus, ilk sunumunda iPhone'un markanın merkezinde kalmaya devam edeceğini kesin bir dille vurguladı. Bu yaklaşım, AI çağında akıllı telefonların geleceğine dair şüphelere karşı önemli bir yanıt niteliğinde olup şirket stratejisinde köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre John Ternus, Çarşamba günü gerçekleştirdiği ilk sunumunda iPhone'u AI çağındaki temel ürün olarak ilan etti. Ternus'a göre, dünyada kişisel bir zeka merkezi görevini iPhone'dan daha iyi yerine getirebilecek başka bir ürün bulunmuyor.

Steve Jobs vizyonunun modern yorumu

Bu yaklaşım, önceki lider Tim Cook'un politikasından önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Tim Cook, görev süresi boyunca Wall Street analistlerine Apple'ın sadece tek bir üründen, yani iPhone'dan ibaret olmadığını açıklamaya çalışmıştı. Ayrıca son zamanlarda internet yayınlarında akıllı telefon döneminin sona erdiği ve şirketin iPhone sonrası bir dönem için yeni çözümler üretmesi gerektiğine dair eleştirel makaleler artmıştı.

Ancak John Ternus bu görüşlere katılmayarak iPhone'u yeni akıllı asistan stratejisinin merkezine yerleştirdi. Bu vizyonun, şirketin önümüzdeki yıllardaki temel gelişim rotasını belirlemesi bekleniyor.

Tarihsel benzerlikler ve gelecek beklentileri

Şirket tarihine bakıldığında, Steve Jobs'un 25 yıl önce, 2001 yılında Mac bilgisayarlar için benzer bir strateji izlediği görülüyor. O dönemde de birçok gözlemci kişisel bilgisayar döneminin sona erdiğini öngörmüştü.

Macworld New York sunumunda Steve Jobs, o dönemin karamsar tahminlerine karşı çıkarak Mac bilgisayarların önemini yitirmeyeceğini, aksine üçüncü büyük dönemine girdiğini vurgulamıştı. O dönemde Mac, çeşitli dijital cihazları birleştiren bir dijital merkez görevi görürken, bugün John Ternus aynı fikri iPhone etrafında şekillendiriyor.