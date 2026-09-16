SpaceX tarihindeki en önemli test: Starship yörüngeye çıkıyor

·7·Teknoloji
SpaceX tarihindeki en önemli test: Starship yörüngeye çıkıyor

SpaceX, devasa Starship uzay aracının tarihi için bir dönüm noktası olması beklenen 14. test uçuşuna ciddi şekilde hazırlanıyor. İlgili düzenleyici kurumlardan izin alınması durumunda, tarihi Flight 14 görevinin 22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu uçuşun sadece şirket için değil, tüm küresel kozmonotik sektörü için yeni bir aşama açması bekleniyor, çünkü ilk kez araç tam teşekküllü bir yörünge yörüngesine girecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm testler, yeni teknolojileri kademeli olarak test etmek ve riskleri en aza indirmek amacıyla yörünge altı yörüngelerde yapılmıştı. Gelecek uçuş ise tamamen farklı bir formatta gerçekleşecek. Starship yaklaşık 275 kilometre yükseklikteki yörüngeye çıkacak, Dünya çevresinde altı tam tur atacak ve açık uzayda yaklaşık 10 saat geçirecek.

Yörünge programı ve Starlink V3 uydularının fırlatılması

Yörünge programı başarıyla tamamlandıktan sonra, araç frenleme impulsunu gerçekleştirerek yörüngeden çıkacak ve Dünya atmosferine girecek. Ardından, Şili'nin batısındaki Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde düşüşü (inişi) öngörülüyor. Bu tehlikeli manevradan önce uzmanlar, tüm kritik sistemlerin çalışabilirliğini ve aracın güvenli dönüşü için yeterli yakıt rezervinin mevcut olduğunu kesin bir kontrolden geçirmelidir.

Görevin bir diğer temel amacı, yeni nesil Starlink V3 uydularını ilk kez yörünge genişliklerine taşımaktır. Starship, tek seferde 26 adet bu tür büyük cihazı uzaya ulaştırmalıdır. Şirket verilerine göre, her yeni nesil uydu, ağ kapasitesini 1 Tbit/s'ye kadar artırma potansiyeline sahip. Sadece bu uçuşun toplam kapasitesi 26 Tbit/s'yi buluyor; bu, Falcon 9 roketi yardımıyla fırlatılan Starlink V2 Mini cihazlarına kıyasla yaklaşık on kat daha fazla demektir.

Uzaya çıkarıldıktan sonra cihazlar bağımsız olarak güneş panellerini ve antenlerini açacak, yer altyapısı ve diğer cihazlarla radyo bağlantısı ve lazer bağlantısı kuracaklar. Ardından, kendi yerleşik motorları yardımıyla gerekli çalışma yörüngelerine yükselecekler. Sistemler testten başarıyla geçerse, birkaç hafta içinde kullanıcılara hizmet vermeye başlayabilirler.

Araç ve Super Heavy hızlandırıcısındaki teknik değişiklikler

Mühendisler, Flight 14 uçuşu için aracın kendisini de ciddi şekilde geliştirdiler. Özellikle, ısı kalkanı plakalarının montajı güçlendirildi ve plazmanın kaplama altına girebileceği en zayıf noktalar yeniden tasarlandı. İlginç bir şekilde, ilk kez daha önce uzayda uçmuş olan Ship 40 aracından sökülen iki plaka bu örneğe monte edildi. Bu, Starship ısı kalkanı elemanlarının yeniden kullanımı konusunda ilk pratik test görevini yerine getiriyor.

Ancak Super Heavy hızlandırıcısı bu sefer Mechazilla kulesinin mekanik kolları yardımıyla yakalanmayacak. Kademeler ayrıldıktan sonra dönüş ve frenleme yaparak suya kontrollü bir şekilde iniş yapacak. Bu temkinli karar, önceki uçuşta yaşanan sorunlar, özellikle donma belirtileri nedeniyle üç ana motorun vaktinden önce durması ve iniş manevrası sırasında on üç motordan sadece sekizinin çalışması ile açıklanıyor. Güvenliği sağlamak amacıyla SpaceX, yakıt iletim filtrasyon sistemini değiştirdi ve motorları yeniden başlatan yazılımı güncelledi.

Eğer Flight 14 testleri hedeflenen sonucu verirse, SpaceX için bir sonraki adım daha büyük bir tarihi girişim olacak; şirket, 15. uçuşunda geri dönen Starship aracını Mechazilla kulesinin mekanik mekanizmaları yardımıyla ilk kez havada yakalamayı hedefliyor.

SpaceXStarshipStarlinkUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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