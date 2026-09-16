Bilim insanları Ay'da dünya dışı medeniyetlerin izlerini aramayı önerdi

·4·Teknoloji
Bilim insanları Ay'da dünya dışı medeniyetlerin izlerini aramayı önerdi

SETI Institute araştırmacıları, dünya dışı medeniyetlerin faaliyetlerine dair izleri bulmak için sıra dışı bir yöntem önerdi; araştırmacılar, Dünya'nın doğal uydusunun toprağında mikroskobik yapay parçacıklar aranmasını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre, milyarlarca yıl boyunca Ay, uzaydan gelen maddelerin bir tür arşivi haline gelmiş olabilir. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

arXiv ön baskı sunucusunda yayınlanan ve şu anda International Journal of Astrobiology tarafından incelenen bilimsel çalışmada bu fikir detaylandırılıyor. ixbt.com'a göre konu, gelişmiş medeniyetlerin kozmik faaliyetleri veya büyük mühendislik projeleri sonucunda oluşabilecek mikrop boyutundaki teknolojik imzalarla ilgili.

Eğer bu tür nesneler milyarlarca yıl boyunca varlığını koruyabilirse, bir kısmının yıldızlararası ortama, ardından Güneş sistemine geçerek Ay yüzeyine çökme ihtimali bulunuyor. Yazarlar, Dünya ile karşılaştırıldığında Ay'ın bu tür araştırmalar için en uygun yer olduğunu belirtiyor.

Neden özellikle Ay seçildi

Gezegenimizin aksine, Dünya'daki atmosfer, sıvı su ve aktif jeolojik süreçler antik izleri yavaş yavaş yok eder. Ay regolitleri ise kozmik maddeleri milyarlarca yıl boyunca değişmeden koruyabilen ideal bir ortam görevi görür.

İlk aşamadaki deney için bilim insanları yaklaşık bir metreküp regolit örneğinin incelenmesini öneriyor. Elde edilen numuneler; elektron mikroskopisi, malzeme bilimi yöntemleri ve doğal parçacıklar arasından sıra dışı yapıları tespit edebilen AI tabanlı bilgisayarlı görü sistemleri kullanılarak analiz edilecek.

Gelecekteki görevler ve bilimsel önem

Yeni ay programlarının ortaya çıkması, bu tür fikirlerin hayata geçirilmesini daha gerçekçi kılıyor. Özellikle Artemis ve Chang'e programları, Ay yüzeyinin daha derinlemesine incelenmesini ve uydunun farklı bölgelerinden yeni numunelerin Dünya'ya getirilmesini hedefliyor.

Hiçbir yapay parçacık bulunmasa bile, böyle bir deney bilim için büyük değer taşıyacaktır. Bu çalışma, kozmik nesnelerin varlığına dair sınırları belirlemeye yardımcı olacak ve yıldızlararası tozun Galaksi genelinde nasıl hareket ettiğini ve ay toprağında nasıl korunduğunu anlamamızı geliştirecektir.

Bu yaklaşımın klasik SETI projelerinden temel farkı, arama nesnesinin kendisidir. Bilim insanları radyo sinyallerini veya mevcut medeniyetlerin işaretlerini değil, antik ve çoktan yok olmuş medeniyetlerin geride bıraktığı teknolojilerin maddi izlerini bulmayı hedefliyor.

AySETITeknoimzaUzayBilim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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