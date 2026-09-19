iPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktı

·1·Teknoloji
iPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktı

Ünlü JerryRigEverything blog yazarı, yeni çıkan iPhone 18 Pro akıllı telefonunu geleneksel zorlu testlerinden geçirdi. ixbt.com'un verilerine göre, cihazın koruyucu camının diğer birçok amiral gemisi modele kıyasla dış etkilere karşı çok daha dayanıklı olduğu belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test süreci hemen dayanıklılık testleriyle başlamadı. İlk olarak blog yazarı, mikroskop altında yeni akıllı telefon kamerasının değişken diyaframının çalışma sürecini detaylı bir şekilde görüntüledi. Ayrıca, FaceID sistemi sensörlerinden birinin gizlendiği ekran alanı da mikroskop yardımıyla yakından incelendi.

Dayanıklılık testi sonuçları

Uzmanın ana odağı her zamanki gibi ekran koruyucu camına çevrildi. Genellikle modern akıllı telefonlarda çizikler, Mohs ölçeğine göre 6. seviye sertliğe sahip malzemelerin etkisiyle oluşmaya başlar. Ancak Apple'ın son cihazında bu kural geçerliliğini yitirdi.

Görünen o ki, Mohs ölçeğine göre 6. seviye sertliğe sahip malzemeler bile iPhone 18 Pro ekranında hiçbir iz bırakmadı. Bu, Apple mühendislerinin kullandığı cam katmanının piyasadaki çoğu rakip ürüne göre önemli ölçüde daha sert olduğu anlamına geliyor.

Gövde dayanıklılığı ve nihai sonuçlar

Sertlik testlerinin yanı sıra, blog yazarı geleneksel olarak cihazın bükülmeye karşı dayanıklılığını da test etti. Belirtildiğine göre, iPhone 18 Pro gövdesi de bu mekanik baskı testini hiçbir sorun yaşamadan, mükemmel bir şekilde geçti.

Elde edilen sonuçlar, günlük kullanımda ekran güvenliği ve dayanıklılığının önemli olduğu kullanıcılar için olumlu bir haber. Yeni akıllı telefon camındaki bu dayanıklılık seviyesi, kazara oluşan çizik riskini önemli ölçüde azaltır ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.

AppleiPhone 18 ProJerryRigEverythingAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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