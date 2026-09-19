Samsung, One UI 9.0 güncellemesinin uluslararası çıkış tarihlerini açıkladı

·4·Teknoloji
Samsung, One UI 9.0 güncellemesinin uluslararası çıkış tarihlerini açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en son işletim sistemi arayüzünün küresel dağıtım takvimini duyurdu. ixbt.com'a göre şirket, bu hafta Güney Kore'de Galaxy S26 akıllı telefonları için One UI 9.0 yazılımının kararlı sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Şimdi ise bu büyük güncellemenin diğer uluslararası pazarlardaki sunum tarihleri netleşti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin Tayland biriminden alınan bilgilere dayanarak, bu güncellemenin Güney Kore dışında ilk kez hangi tarihlerde kullanıma sunulacağı açıklandı. Samsung, büyük yazılım güncellemelerini genellikle önce kendi iç pazarında test edip ardından kademeli olarak diğer ülkelere ulaştırma uygulamasını takip ediyor.

Küresel dağıtım ve tarihler

Samsung Thailand verilerine göre, bu ülkede Galaxy S26 serisi cihazlar için One UI 9.0 sürümü, bu yılın 21 Eylül tarihinden itibaren kullanıma sunulacak. Uzmanlar, tam da bu dönemde güncellemenin diğer uluslararası pazarlarda da aktif olarak dağıtılmaya başlanmasının beklendiğini belirtiyor.

Ayrıca, yazılımı kademeli olarak genişletme planlarına uygun olarak ikinci dalga 28 Eylül tarihine planlandı. Bu tarihte, şirketin diğer popüler amiral gemisi modellerinin de en son işletim sistemi özelliklerinden yararlanması öngörülüyor.

Gelecek ayki planlar

Haberlere göre, amiral gemisi serilerinin yanı sıra diğer popüler modeller de göz ardı edilmedi. Özellikle Galaxy S23 FE cihazı sahipleri için de One UI 9.0 arayüzünün kararlı sürümü hazırlanıyor.

Kaynağa göre, Galaxy S23 FE akıllı telefonları için bu önemli güncellemeyi dağıtma sürecinin bu yılın Ekim ayında başlaması planlanıyor. Bu durum, Samsung'un kullanıcılara cihazlarının yazılımlarını kademeli olarak güncelleme imkanı sunduğunu gösteriyor.

SamsungOne UI 9.0Galaxy S26Akıllı TelefonTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktıiPhone 18 Pro koruyucu camı rakiplerinden daha dayanıklı çıktıBugün, 15:30NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıNASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıBugün, 14:53Fizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldıFizik klavyeli Clicks Communicator akıllı telefonu tanıtıldıBugün, 14:25iPhone 18 Pro kamerası sıralamada ikinci sırayı aldıiPhone 18 Pro kamerası sıralamada ikinci sırayı aldıBugün, 13:52Apple, Samsung ve Google cihazları ABD'de yasaklanabilirApple, Samsung ve Google cihazları ABD'de yasaklanabilirBugün, 13:25iPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınıziPhone 18 Pro Max Taşkent'te satışa çıktı mı? Belirtilen fiyatı görünce şaşıracaksınızBugün, 13:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü