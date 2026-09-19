Samsung, One UI 9.0 güncellemesinin uluslararası çıkış tarihlerini açıkladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en son işletim sistemi arayüzünün küresel dağıtım takvimini duyurdu. ixbt.com'a göre şirket, bu hafta Güney Kore'de Galaxy S26 akıllı telefonları için One UI 9.0 yazılımının kararlı sürümünü dağıtmaya başlamıştı. Şimdi ise bu büyük güncellemenin diğer uluslararası pazarlardaki sunum tarihleri netleşti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin Tayland biriminden alınan bilgilere dayanarak, bu güncellemenin Güney Kore dışında ilk kez hangi tarihlerde kullanıma sunulacağı açıklandı. Samsung, büyük yazılım güncellemelerini genellikle önce kendi iç pazarında test edip ardından kademeli olarak diğer ülkelere ulaştırma uygulamasını takip ediyor.

Küresel dağıtım ve tarihler

Samsung Thailand verilerine göre, bu ülkede Galaxy S26 serisi cihazlar için One UI 9.0 sürümü, bu yılın 21 Eylül tarihinden itibaren kullanıma sunulacak. Uzmanlar, tam da bu dönemde güncellemenin diğer uluslararası pazarlarda da aktif olarak dağıtılmaya başlanmasının beklendiğini belirtiyor.

Ayrıca, yazılımı kademeli olarak genişletme planlarına uygun olarak ikinci dalga 28 Eylül tarihine planlandı. Bu tarihte, şirketin diğer popüler amiral gemisi modellerinin de en son işletim sistemi özelliklerinden yararlanması öngörülüyor.

Gelecek ayki planlar

Haberlere göre, amiral gemisi serilerinin yanı sıra diğer popüler modeller de göz ardı edilmedi. Özellikle Galaxy S23 FE cihazı sahipleri için de One UI 9.0 arayüzünün kararlı sürümü hazırlanıyor.

Kaynağa göre, Galaxy S23 FE akıllı telefonları için bu önemli güncellemeyi dağıtma sürecinin bu yılın Ekim ayında başlaması planlanıyor. Bu durum, Samsung'un kullanıcılara cihazlarının yazılımlarını kademeli olarak güncelleme imkanı sunduğunu gösteriyor.