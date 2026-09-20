iPhone 18 Pro Max ve Galaxy S26 Ultra dayanıklılık testinden geçti

Ünlü PhoneBuff kanalının yazarları, modern teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandıran yeni bir ilginç testi sundular. ixbt.com'un haberine göre, test sürecinde en yeni amiral gemileri olan iPhone 18 ve onun ana rakibi olarak kabul edilen Galaxy S26 Ultra, özel bir robotik manipülatör yardımıyla farklı yüksekliklerden sert zemine bırakıldı. Bu test, cihazların günlük hayattaki dayanıklılığı hakkında önceden fikir vermesi açısından önemlidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Deney başlamadan önce uzmanlar, her iki akıllı telefonun yapısal özelliklerine özel bir dikkat gösterdiler. Özellikle Apple, cihazları için özel koruyucu camlar kullanıyor ve bu gösterge açısından yeni amiral gemisi, piyasadaki hemen hemen tüm rakiplerinden üstün durumda. Ancak ağırlık konusunda belirgin bir fark var: iPhone 18 Pro Max 249 gram ağırlığındayken, ana rakibi 214 gram ağırlığında.

İlk test aşaması ve başlangıç sonuçları

Testin ilk aşamasında her iki akıllı telefon da bir metre yükseklikten arka tarafları üzerine düşürüldü. Bu darbe sonucunda her iki cihaz da hasar gördü. Ancak iPhone'un arka panelinde sadece cam kaplama bulunması nedeniyle, hasar derecesi Samsung amiral gemisinin tamamen cam olan arka kısmına kıyasla çok daha düşük çıktı. Ayrıca, aynı yükseklikten açılı olarak düşürüldüğünde her iki akıllı telefon da neredeyse aynı durumda kalarak sadece hafif çiziklerle kurtuldu.

Ekran tarafı üzerine düşürme testinde ise ilginç bir durum gözlemlendi. Bir metre yükseklikten zemine düşen iPhone 18 Pro Max hiçbir ciddi kusur almazken, Samsung amiral gemisinin ekranı çatladı. Elbette uzmanlar, bunun çok kontrollü bir ortamda yapılan tek bir test olduğunu ve gerçek hayatta sonuçların farklı olabileceğini özellikle vurguladılar.

Yüksek irtifa testleri ve nihai sonuçlar

Yükseklik bir buçuk metreye çıkarıldığında durum değişmeye başladı. Arka tarafı üzerine düşürüldüğünde Samsung amiral gemisindeki çatlaklar daha da artarak durum kötüleşti, iPhone ise nispeten daha iyi bir görünümü korudu. Ancak son test olan bir buçuk metre yükseklikten ekran tarafı üzerine düşürme, Apple amiral gemisini de etkiledi.

Bu nihai darbe sonucunda yeni iPhone'un camı da çatladı ve ilginç bir şekilde, görsel hasarı rakibinkinden daha büyük çıktı. Buna rağmen, testin nihai hesaplamalarına göre PhoneBuff uzmanları genel dayanıklılık derecelendirmesinde iPhone 18 Pro Max akıllı telefonuna 56 puan verirken, Samsung amiral gemisi 53 puan topladı.