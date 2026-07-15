Yandex ilk kentsel mekanını açıyor: Teknoloji ve kültürün uyumu

·25·Teknoloji
Yandex ilk kentsel mekanını açıyor: Teknoloji ve kültürün uyumu

Rus teknoloji devi Yandex, Kasım ayında ilk çok fonksiyonlu kentsel mekanı olan "Yandex 01" projesini tanıtıyor. Moskova'daki Kurskiy Tren İstasyonu meydanında bulunan "Chkalov" galerisinde açılacak olan bu mekan, şirketin ekosistemini çevrimdışı formatta birleştiren büyük bir merkez haline gelecek. 10 bin metrekareden fazla bir alanı kapsayan bu proje, sadece teknolojik bir sergi değil, aynı zamanda kültürel ve eğitimsel bir platform olarak da hizmet verecek. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Proje kapsamında ziyaretçiler için yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş bir öneri sistemi uygulamaya konulacak. Bu sistem, misafirlerin ilgi alanlarına göre özel etkinlik programları oluşturulmasına ve mekan içinde yönlendirme yapılmasına yardımcı olacak. En dikkat çekici nokta ise, algoritmaların daha önce Yandex servislerini kullanmamış kişilerin bile tercihlerini analiz edebilecek olmasıdır.

Teknolojiler ve eğlence alanları

"Yandex 01" üç kat üzerinde yer alıyor ve burada şirketin en popüler markaları kendi alanlarına sahip olacak. Özellikle Yandex Muzika, Kinopoisk ve Yandex Afisha gibi platformların özel stantları burada kurulacak. Ayrıca ziyaretçilerin Alisa akıllı asistanı ve diğer akıllı ev teknolojilerini yakından tanıyabilecekleri showroomlar faaliyet gösterecek.

Mekan içerisinde Yandex Fabrika markalı ürünlerin satıldığı bir mağaza, Yandex Go interaktif alanı ve ilk kez "Smislovaya 226" kitap okuma topluluğunun mağazası açılacak. Bu kitapçının bünyesinde bir kafe ve konferans salonu olması da planlanıyor. Böylece burası teknoloji meraklıları için sadece bilgi edinme değil, aynı zamanda dinlenme noktası haline gelecek.

Esnek mimari ve etkinlikler

Projenin mimarisi değişkenlik prensibine dayanıyor. Binanın iç yapısı günün farklı saatlerinde farklı işlevleri yerine getirebiliyor. Örneğin, sabahları konferanslar ve eğitim seminerleri için kullanılan salonlar, akşamları konserler veya film gösterimleri için dönüştürülebiliyor. Etkinliklerin çoğunun ücretsiz olması bekleniyor, bu da mekanın popülerliğini artıracak.

Mimar Aleksey Kapitanov ve Vox Architects bürosu tarafından geliştirilen bu proje, modern kentsel ortamda teknoloji şirketlerinin rolünün ne olması gerektiğini gösteriyor. Anastasiya Tarasova liderliğindeki ekip, bu mekanı sadece bir ofis veya mağaza değil, canlı bir iletişim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Bu gelişme Özbekistanlı kullanıcılar için de oldukça ilgi çekici. Yandex ekosisteminin ülkemizde, özellikle ulaşım ve teslimat hizmetleri alanında aktif olarak geliştiğini düşünürsek, gelecekte Taşkent gibi büyük şehirlerde de benzer çok fonksiyonlu merkezlerin ortaya çıkması muhtemeldir. Şimdilik bu proje, şirketin çevrimdışı ortamdaki en büyük deneyi olma özelliğini taşıyor.

YandexTeknolojiYapay ZekaRusyaİnovasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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