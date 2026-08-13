Taşkent’te Yandex Maps yayalar için gölgeli yolları göstermeye başladı

Taşkent’te sıcak günlerde ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Yandex Maps hizmeti, yayalar için özel “Zelyoniy” (Yeşil) rotalar sunmaya başladı. Bu yeni özellik, şehrin kavurucu havasında bölge sakinleri ve ziyaretçilerin daha fazla ağaç ve gölgeli alandan geçen en konforlu yolu seçmesine olanak tanıyor. Bu girişim, başkentin yaz iklimi dikkate alınarak günlük ulaşımı daha kolay hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

ixbt.com’un haberine göre yeni rotanın hesaplanması sırasında özel algoritmalar çeşitli önemli faktörleri karşılaştırıyor. Bunlar arasında yolun toplam uzunluğu, ortalama hava sıcaklığı, doğrudan güneş alan bölgelerin oranı ve ağaç taçlarının yoğunluğu yer alıyor. Sistem ayrıca yol boyunca güneşli ve gölgeli bölgelerin ne kadar dengeli değiştiğini de dikkate alıyor.

Yapay zekâ ile oluşturulan dijital harita

Bu özelliği hayata geçirmek için uzmanlar Taşkent’in bitki örtüsüne ilişkin özel bir dijital harita geliştirdi. Projenin uygulanmasında sinir ağı teknolojilerinden yararlanıldı ve şehrin uydu görüntüleri tamamen işlendi. Yazılım, ağaç taçlarının konumunu ve toplam alanını başarıyla tespit etti.

Geliştiricilerin belirttiğine göre modern yapay zekâ modeli, 100 kilometrekarelik bir bölgenin görüntüsünü yalnızca bir iki dakika içinde analiz edebiliyor. Kontrol verileri temelinde gerçekleştirilen testler, nesne tanıma doğruluğunun yaklaşık %90 olduğunu gösterdi. Bu da algoritmanın yüksek düzeyde güvenilir olduğunu ortaya koyuyor.

Kullanım olanakları

Yeni “Zelyoniy” rotası, normal bir yaya rotası oluşturulurken kolayca seçilebiliyor. Örneğin metroya, otobüs durağına veya mağazaya giderken ya da şehirde yürüyüş yaparken bu özellik etkinleşiyor. Belirtilen varış noktası için gölgeli bir alternatif yol varsa, önerilen seçenekler arasında hemen görüntüleniyor.

Kullanıcı, sunulan gölgeli yolu diğer geleneksel rotalarla süre ve mesafe açısından kolayca karşılaştırabiliyor. Bu sayede herkes kendi tercihine göre en uygun ulaşım güzergâhını seçebiliyor ve sıcak günlerde sağlığını korumaya katkı sağlayabiliyor.