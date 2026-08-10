Rusya şehirlerinde şehir otoparkları için Yandex uygulamalarıyla ödeme imkânı sunuldu
Rusya'nın on beş büyük şehrinde araç sahiplerinin şehir otoparkı hizmetlerinden yararlanması kolaylaştı. ixbt.com'un haberine göre sürücüler artık otopark ücretlerini Yandex Go ve Yandex Zapravki uygulamaları üzerinden hızlıca ödeyebiliyor. Haberi Ixbt.com duyurdu .
Yeni özellik, sürücülerin günlük yolculuklarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu özellikle arama sürecinin kısaltılması ve ödemelerin dijital ortamda yapılması hedefleniyor. Hizmet şu anda Moskova, Sankt-Peterburg, Kazan, Yekaterinburg ve Nijniy Novgorod gibi ülkenin on beş şehrinde tamamen kullanıma açık.
Uygulama arayüzü ve harita kolaylıklarıİlgili hizmeti kullanmak için kullanıcıların özel bölüme girmesi yeterli. Yandex Zapravki uygulamasında bu bölüm ana sayfada yer alırken, Yandex Go uygulamasında “Zapravki” bölümü içinde bulunabiliyor.
Uygulamadaki etkileşimli harita, otopark bölgelerini fiyatlarına göre farklı renklerle gösteriyor. Bu sayede sürücüler otopark ücretini anında görebiliyor ve bütçelerine uygun en iyi yeri seçebiliyor.
Ödeme süreci ve ek özelliklerOtopark yeri ayırtma işlemi basitleştirildi. Sürücülerin yalnızca şu adımları uygulaması gerekiyor:
- Aracın plaka numarasını girmek
- Park süresini belirlemek
- Uygulamaya bağlı banka kartıyla ödeme yapmak
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