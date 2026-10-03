Huawei Mate 90 Pro Max için ilk büyük güncelleme yayınlandı

Huawei, Ekim ayı başında tanıtılan amiral gemisi akıllı telefonu Mate 90 Pro Max için ilk büyük yazılım güncellemesini yayınladı. ixbt.com'un haberine göre, yaklaşık 745 MB boyutundaki bu firmware, cihaza yeni iletişim özellikleri, AI tabanlı araçlar ve bir dizi sistem iyileştirmesi getirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni güncellemedeki en önemli ve dikkat çekici özelliklerden biri, aynı anda dört telefon numarasını destekleme yeteneğidir. Akıllı telefon, iki fiziksel SIM kartı ve iki eSIM numarasını saklayabilir. Bu durumda, dört numaradan üçü aynı anda bekleme modunda kalarak aramalar, mesajlar ve mobil internet için aktif olarak kullanılabilir.

Yapay zeka ve multimedya yenilikleri

Cihazın «Galeri» uygulamasının yetenekleri önemli ölçüde genişletildi. Özellikle, akıllı düzenleme işlevi fotoğraf içeriğini analiz ederek ilgili değişiklikleri önerir. Kullanıcı, basit bir metin ifadesi kullanarak istediği sonucu tanımlayabilir ve ardından AI görüntüyü otomatik olarak işler. Ayrıca, normal fotoğrafları ve Live-fotoğrafları 3D Dynamic Photos formatına dönüştüren bir araç da eklendi.

Video düzenleyiciye de yeni AI işlevleri eklendi. Mate 90 Pro Max, seçilen fotoğraf ve videoları otomatik olarak analiz ederek sanal kamera hareketi ve müzik seçimiyle hazır klipler oluşturabiliyor. Ses ve müzik enstrümanı kayıtlarını iyileştirmek için ise özel bir ses geliştirme aracı sunuldu.

İletişim ve arayüzdeki ek kolaylıklar

Huawei, yakın akrabalar ve aile üyeleriyle iletişim kurmak için Intimate Circle işlevini ekledi. Bu özellik sayesinde hava durumu, takvim ve sağlık verilerini paylaşmak, ayrıca akıllı telefon ekranını yansıtarak başka bir kullanıcıya uzaktan yardım etmek mümkün. Evcil hayvanlar için ise özel profiller ve fotoğraf albümleri oluşturma imkanı getirildi.

Metin tabanlı arama işlevi artık üçüncü taraf sosyal medya uygulamalarında da çalışıyor. Sohbet sırasında karşı tarafın konuşması otomatik olarak metne dönüştürülürken, kullanıcının girdiği mesajlar ise konuşma sentezi sayesinde sese dönüştürülüyor. Ayrıca bildirim sistemi güncellenerek, cihazın belirli mesaj türlerini tanıması ve ilgili bilgileri özel bir pencerede gerçek zamanlı olarak göstermesi sağlandı.