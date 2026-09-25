Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi 1 inç harici kamera modülü ile geliyor

·0·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi 1 inç harici kamera modülü ile geliyor

Huawei, Çin pazarında yeni Mate 90 amiral gemisi serisini tanıtmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu serinin en gelişmiş modeli olan Mate 90 Pro Max Collector’s Edition, sıra dışı harici fotoğraf aksesuarı ile mobil pazarın dikkatini çekmeyi hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliği, Huawei Ruiying Z10 olarak adlandırılan ve 1 inçlik büyük bir sensör ile 9,1–91 mm fiziksel odak uzaklığına sahip özel harici modüldür. Eşdeğer olarak bu değer 24–240 mm aralığını oluşturarak kullanıcılara profesyonel düzeyde imkanlar sunuyor.

Harici modülün gelişmiş optik yetenekleri

Bildirildiğine göre, sunulan harici modül 10x optik zoom ve motorlu PZ mekanizması ile donatılacak. Sıradan telefoto lenslerden farklı olarak Ruiying Z10, kendi büyük sensörüne ve tam teşekküllü optik sistemine dayanıyor.

Ayrıca cihaz, Red Maple optik sistemi ve f/2,0–4,5 değişken diyaframlı lenslerle zenginleştirildi. Bu çözüm, standart bir akıllı telefonun yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak onu profesyonel bir fotoğraf ekipmanına dönüştürüyor.

Akıllı telefonun temel teknik özellikleri

ixbt.com'un haberine göre, Mate 90 Pro Max Collector’s Edition modeli sadece harici aksesuarla değil, aynı zamanda güçlü bir donanımla da donatılacak. Akıllı telefon, 1/1,28 inç boyutunda 200 MP periskopik kamera ve aynı boyutta, değişken diyaframlı ve kızılötesi kaplamalı 50 MP ana kamera alacak.

Cihazın donanım özellikleri şu teknik parametreleri içeriyor:

  • Kirin 9050 Pro işlemci ve 16 GB RAM
  • 100 W şarj gücüne sahip 6800 mAh kapasiteli batarya
  • 1–144 Hz yenileme hızına sahip LTPO teknolojili 1,5K OLED ekran
Akıllı telefonların yer alacağı yeni Mate 90 serisinin resmi tanıtımı bu yılın 29 Eylül tarihine planlanmış olup, bu lansmanın teknoloji dünyasında önemli olaylardan biri olması bekleniyor.

HuaweiMate 90 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknolojilerHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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