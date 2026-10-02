Huawei Mate 90 Pro Max akıllı telefonunda yeni gizlilik özelliği tanıtıldı

·8·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max akıllı telefonunda yeni gizlilik özelliği tanıtıldı

Huawei, en son cihazlarının güvenliğini ve kullanıcı gizliliğini artırma yönünde önemli bir adım daha attı. ixbt.com'un haberine göre, yeni Huawei Mate 90 Pro Max akıllı telefonu ve HarmonyOS 7 işletim sistemi kombinasyonu, kullanıcılara fotoğraf paylaşımı sürecinde ek bir koruma katmanı sunan «Bir Kez Görüntüle» (View Once) özelliği ile zenginleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu yeni özellik, özü itibarıyla kişisel verilerin ve gizli karelerin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor. Özellik kullanılarak gönderilen fotoğraflar, alıcı cihazda yalnızca bir kez açılıyor ve ardından otomatik olarak tamamen siliniyor. Bu durum, kullanıcının karşı tarafın saklamasını istemediği fotoğrafları güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanıyor.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe ve uzman Zhong Wenze tarafından yayınlanan 41 saniyelik videoda, bu özelliğin çalışma süreci net bir şekilde gösterildi. Gösterim sırasında iki Huawei akıllı telefonu arasında Pikachu görseli içeren bir fotoğraf paylaşıldı. Alıcı cihazda fotoğraf açıldıktan sonra sadece bir kez görüntülendi ve hemen ardından bulanıklaşarak tekrar açılamaz hale geldi.

Yazılım geliştiricileri, bu sürecin görsel kısmına da özel bir önem verdiler. Özellikle fotoğraf kapanırken, yanmış bir fotoğraf karesine benzeyen özel bir görsel efekt uygulanıyor. Bu tür geçişler ve akıcı animasyonlar, HarmonyOS 7 arayüzünün genel tasarımıyla uyumlu bir şekilde kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ekim ayı başında gerçekleştirilen Mate 90 serisi cihazların tanıtımından sonra kullanıma sunulan bu özellik, modern mobil cihazlarda kişisel hayatın gizliliğini sağlama taleplerinin arttığını gösteriyor. Huawei, ekosistemini sürekli geliştirerek kullanıcılara sadece yüksek performans değil, aynı zamanda veri güvenliği açıklarını kapatan araçlar sunmaya da devam ediyor.

HuaweiMate 90 Pro MaxHarmonyOS 7Akıllı TelefonlarTeknolojiler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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