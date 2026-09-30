Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi resmi tanıtımdan önce sergilendi

·4·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi resmi tanıtımdan önce sergilendi

Tanıtım törenine bir gün kala Çinli Mydrivers yayını, yeni Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition amiral gemisi akıllı telefonunun canlı fotoğraflarını ve kamerasıyla çekilen ilk kareleri yayınladı. Söz konusu cihaz, gelişmiş teknik yetenekleri ve özgün tasarım çözümleriyle mobil pazar uzmanlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mydrivers'ın bilgilerine göre, sergilenen özel versiyonun temel görsel karakteristik özelliği, Florence Jade süslemeli, zumrut yeşili gövdesinde ortaya çıkıyor. Farklı ışık koşullarında cihazın rengi belirgin şekilde değişirken, altın-yeşil çerçevesi Mate Star Ring olarak adlandırılan özgün dairesel kamera bloğu ile uyum sağlıyor.

Modüler kılıf ve aksesuarlar

Koleksiyonda sunulan cihaz, aslında bir tür yapboz işlevi gören özgün modüler bir kılıfla donatılmıştır. Kullanıcılar arka paneli, kamera etrafındaki halkayı ve alt fonksiyonel parçaları kendi tercihlerine göre ayrı ayrı değiştirebilirler.

Ek modüller arasında parfüm püskürtücü, küçük bir ayna ve portre çekimi için tasarlanmış özel bir ışık kaynağı yer alıyor. Farklı renk ve aksesuar kombinasyonları sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonun dış görünüşünü belirli bir duruma veya ruh haline göre değiştirme imkanına sahip oluyor.

Kameranın gelişmiş yetenekleri

Mydrivers yayını, cihazın optik yeteneklerine de özel bir vurgu yaptı. Sunulan örnek fotoğraflarda 48, 96 ve 240 milimetrelik odak uzaklıklarının kullanıldığı belirtiliyor. Maksimum yakınlaştırma seviyesinde bile akıllı telefon, uzaktaki nesnelerin detaylarını, heykellerin yüzleri, kıyafetler ve duvarların dokusu dahil olmak üzere çok net bir şekilde koruyor.

Gündüz manzaralarında yazar, renklerin doğallığını, yani aşırı doygunluğun yokluğunu kaydetti. Gece portre çekim modunda ise kamera; cilt tonlarını, kıyafet detaylarını, kırmızı ışık kaynaklarını ve arka plandaki mor dumanı aynı anda hassas bir dengede tutmayı başardı.

Ekran ve yazılım performansı

Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition, ikinci nesil Linglong ekran ile donatılmıştır. Yayın yazarının izlenimlerine göre, söz konusu ekran yüksek parlaklık, netlik ve hatta gün ışığında bile mükemmel okunabilirlik ile öne çıkıyor.

Ayrıca, HarmonyOS 7 işletim sisteminin etkileyici derecede akıcı çalışması özellikle vurgulanıyor. Arayüz jestlere çok hızlı yanıt veriyor; uygulamalar arası geçişler, fotoğrafları kaydırma ve TikTok akışında gezinme süreçleri hiçbir gecikme olmadan gerçekleştiriliyor.

HuaweiMate 90 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknolojilerHaberler
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi 1 inç harici kamera modülü ile geliyorHuawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi 1 inç harici kamera modülü ile geliyor25 Eylül 13:20Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi güçlü bir kamera ve lense sahip olacakHuawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi güçlü bir kamera ve lense sahip olacak17 Eylül 20:57Huawei Mate 90 Pro Max için 1 inçlik harici kamera test edildiHuawei Mate 90 Pro Max için 1 inçlik harici kamera test edildiDün 15:54Huawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyorHuawei Nova 16s Pro 200 MP kamera ile küresel pazara çıkıyor27 Ağustos 22:25Huawei Mate 90 RS Ultimate Design akıllı telefonunun ilk renderları yayınlandıHuawei Mate 90 RS Ultimate Design akıllı telefonunun ilk renderları yayınlandı27 Eylül 00:23iQOO 16 amiral gemisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve 8400 mAh bataryaiQOO 16 amiral gemisi tanıtıldı: Snapdragon 8 Elite ve 8400 mAh bataryaBugün 01:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu