Huawei Mate 90 Pro Max amiral gemisi resmi tanıtımdan önce sergilendi

Tanıtım törenine bir gün kala Çinli Mydrivers yayını, yeni Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition amiral gemisi akıllı telefonunun canlı fotoğraflarını ve kamerasıyla çekilen ilk kareleri yayınladı. Söz konusu cihaz, gelişmiş teknik yetenekleri ve özgün tasarım çözümleriyle mobil pazar uzmanlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mydrivers'ın bilgilerine göre, sergilenen özel versiyonun temel görsel karakteristik özelliği, Florence Jade süslemeli, zumrut yeşili gövdesinde ortaya çıkıyor. Farklı ışık koşullarında cihazın rengi belirgin şekilde değişirken, altın-yeşil çerçevesi Mate Star Ring olarak adlandırılan özgün dairesel kamera bloğu ile uyum sağlıyor.

Modüler kılıf ve aksesuarlar

Koleksiyonda sunulan cihaz, aslında bir tür yapboz işlevi gören özgün modüler bir kılıfla donatılmıştır. Kullanıcılar arka paneli, kamera etrafındaki halkayı ve alt fonksiyonel parçaları kendi tercihlerine göre ayrı ayrı değiştirebilirler.

Ek modüller arasında parfüm püskürtücü, küçük bir ayna ve portre çekimi için tasarlanmış özel bir ışık kaynağı yer alıyor. Farklı renk ve aksesuar kombinasyonları sayesinde kullanıcılar, akıllı telefonun dış görünüşünü belirli bir duruma veya ruh haline göre değiştirme imkanına sahip oluyor.

Kameranın gelişmiş yetenekleri

Mydrivers yayını, cihazın optik yeteneklerine de özel bir vurgu yaptı. Sunulan örnek fotoğraflarda 48, 96 ve 240 milimetrelik odak uzaklıklarının kullanıldığı belirtiliyor. Maksimum yakınlaştırma seviyesinde bile akıllı telefon, uzaktaki nesnelerin detaylarını, heykellerin yüzleri, kıyafetler ve duvarların dokusu dahil olmak üzere çok net bir şekilde koruyor.

Gündüz manzaralarında yazar, renklerin doğallığını, yani aşırı doygunluğun yokluğunu kaydetti. Gece portre çekim modunda ise kamera; cilt tonlarını, kıyafet detaylarını, kırmızı ışık kaynaklarını ve arka plandaki mor dumanı aynı anda hassas bir dengede tutmayı başardı.

Ekran ve yazılım performansı

Huawei Mate 90 Pro Max Collector's Edition, ikinci nesil Linglong ekran ile donatılmıştır. Yayın yazarının izlenimlerine göre, söz konusu ekran yüksek parlaklık, netlik ve hatta gün ışığında bile mükemmel okunabilirlik ile öne çıkıyor.

Ayrıca, HarmonyOS 7 işletim sisteminin etkileyici derecede akıcı çalışması özellikle vurgulanıyor. Arayüz jestlere çok hızlı yanıt veriyor; uygulamalar arası geçişler, fotoğrafları kaydırma ve TikTok akışında gezinme süreçleri hiçbir gecikme olmadan gerçekleştiriliyor.