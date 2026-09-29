Huawei Mate 90 Pro Max için 1 inçlik harici kamera test edildi

·6·Teknoloji
Huawei Mate 90 Pro Max için 1 inçlik harici kamera test edildi

Huawei, yaklaşan amiral gemisi serisi olan Huawei Mate 90 Pro Max modeli için tasarlanan benzersiz bir harici kamera modülünün çalışma sürecini sergiledi. ixbt.com'a göre, bu yeni cihaz basit bir ek lens değil, akıllı telefonun yeteneklerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tam teşekküllü bağımsız bir çekim sistemidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni harici modül, profesyonel düzeyde görüntü kalitesi sağlamayı amaçlayan 1 inçlik büyük bir sensöre sahiptir. Bu yaklaşım, mobil fotoğrafçılıktaki geleneksel kısıtlamaları aşarak kompakt bir kamera ile gelişmiş akıllı telefon işlevlerini birleştirmeyi mümkün kılıyor.

Yetenekler ve teknik özellikler

Harici cihazın optik sistemi de dikkat çekicidir. Modül, 24–240 mm'lik geniş bir odak mesafesini kapsayan bir lens ile donatılmıştır. Ayrıca sistem, 10x optik zoom ve 100x dijital yakınlaştırma imkanı sunarak uzak nesnelerin yüksek çözünürlükte çekilmesini sağlar.

Temel özellik, bu modülün akıllı telefonun kendi dahili kameralarını kullanmamasıdır. Huawei Mate 90 Pro Max cihazı burada sadece sağlam bir montaj mekanizması, ekran, işletim sistemi ve hesaplama platformu görevi görür.

Kontrol ve gelecek perspektifleri

Modülün kontrol süreci, doğrudan akıllı telefon ekranı ve standart kamera uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu, kullanıcıya karmaşık ek ayarlar olmadan tanıdık bir arayüz kullanarak profesyonel düzeyde bir ekipmanla çalışma kolaylığı sağlar.

Uzmanlar, bu cihazın geleneksel tele-eklerden temel farkının tam otonomisi olduğunu belirtiyor. Sensöründen lensine kadar tüm set, tek ve bağımsız bir fotoğraf sistemi olarak çalışır. Teorik olarak, böyle bir kamera uygun bir bağlantı aparatı ve arayüzü olan diğer akıllı telefon türlerine de uyarlanabilir.

Şirketin sunumuna ilişkin son bilgilere göre, Huawei Mate 90 serisi akıllı telefonların resmi tanıtımının Pekin saatiyle 1 Ekim günü saat 10:00'da yapılması planlanıyor. Ardından, aynı gün saat 12:08'de yeni cihazların satışları resmen başlayacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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