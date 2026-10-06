SpaceX kendi fiber optik ekipmanlarını üretebilir

Havacılık ve uzay sanayisi devi SpaceX, Starlink projesi ve gelecekte kurulacak bilişim altyapısı için fiber optik ekipmanları kendi bünyesinde üretme olasılığını değerlendiriyor. ixbt.com'un haberine göre, bu plan hayata geçerse şirket, başarılı stratejisini telekomünikasyon alanına da taşıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Elon Musk yönetimindeki şirket, daha önce roket üretiminde dış tedarikçilere olan bağımlılığı ciddi oranda azaltmak için dikey entegrasyon modelinden başarıyla yararlanmıştı. Şu anda SpaceX, fiber optik ürünlerinin bir kısmını dış tedarikçilerden satın almak zorunda kalıyor.

Bu ortaklar arasında ünlü Amerikan şirketi Corning'in yanı sıra Çinli Hengtong ve YOFC gibi büyük kuruluşlar yer alıyor. Ancak mevcut koşullarda SpaceX, bu tür ürünleri kendi yapısı içinde üretme seçeneğini ciddi şekilde araştırıyor.

Optik transieverlar ve güvenlik faktörü

Analistlerin dikkati özellikle optik transieverlara odaklanıyor. Bu kritik bileşenler, elektrik sinyallerini optik sinyallere ve tersine dönüştürme görevini üstleniyor. Modern telekomünikasyon ağlarında ve veri merkezlerinde sunucular ile ağ ekipmanları arasında yüksek hızlı bağlantı sağlamada önemli bir rol oynuyorlar.

SpaceX'in alternatif tedarik zincirleri arayışı, doğrudan ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabetin artmasıyla bağlantılı olabilir. Günümüzde Amerikalı yetkililer, güvenlik riskleri nedeniyle Çin telekomünikasyon ekipmanlarının kullanımı üzerindeki denetimi önemli ölçüde sıkılaştırıyor.

Çinli tedarikçilere bağımlı olan şirketler için bu durum, düzenlemeler ve tedarik zincirlerinde ek riskler oluşturuyor. Özellikle AI altyapısına devasa yatırımların planlandığı bir dönemde bu konu, SpaceX için daha da kritik bir önem taşıyor.

Dikey entegrasyon stratejisi

Bu yaklaşım şirket için yeni değil, çünkü roket üretiminde zaten etkinliğini kanıtladı. SpaceX, Falcon 9 roketleri için Merlin ve Starship için Raptor motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretiyor.

Starship programı kapsamında dikey entegrasyon seviyesi daha da ileri bir aşamaya taşınmış olup, şirket roketin ana parçalarını kendi fabrikalarında bağımsız olarak monte etmektedir. Eğer fiber optik ekipman üretimi de bu şekilde hayata geçirilirse, SpaceX küresel tedarik kesintilerine karşı daha da korunaklı hale gelecektir.