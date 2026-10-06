SpaceX kendi fiber optik ekipmanlarını üretebilir

·2·Teknoloji
SpaceX kendi fiber optik ekipmanlarını üretebilir

Havacılık ve uzay sanayisi devi SpaceX, Starlink projesi ve gelecekte kurulacak bilişim altyapısı için fiber optik ekipmanları kendi bünyesinde üretme olasılığını değerlendiriyor. ixbt.com'un haberine göre, bu plan hayata geçerse şirket, başarılı stratejisini telekomünikasyon alanına da taşıyacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Elon Musk yönetimindeki şirket, daha önce roket üretiminde dış tedarikçilere olan bağımlılığı ciddi oranda azaltmak için dikey entegrasyon modelinden başarıyla yararlanmıştı. Şu anda SpaceX, fiber optik ürünlerinin bir kısmını dış tedarikçilerden satın almak zorunda kalıyor.

Bu ortaklar arasında ünlü Amerikan şirketi Corning'in yanı sıra Çinli Hengtong ve YOFC gibi büyük kuruluşlar yer alıyor. Ancak mevcut koşullarda SpaceX, bu tür ürünleri kendi yapısı içinde üretme seçeneğini ciddi şekilde araştırıyor.

Optik transieverlar ve güvenlik faktörü

Analistlerin dikkati özellikle optik transieverlara odaklanıyor. Bu kritik bileşenler, elektrik sinyallerini optik sinyallere ve tersine dönüştürme görevini üstleniyor. Modern telekomünikasyon ağlarında ve veri merkezlerinde sunucular ile ağ ekipmanları arasında yüksek hızlı bağlantı sağlamada önemli bir rol oynuyorlar.

SpaceX'in alternatif tedarik zincirleri arayışı, doğrudan ABD ile Çin arasındaki teknolojik rekabetin artmasıyla bağlantılı olabilir. Günümüzde Amerikalı yetkililer, güvenlik riskleri nedeniyle Çin telekomünikasyon ekipmanlarının kullanımı üzerindeki denetimi önemli ölçüde sıkılaştırıyor.

Çinli tedarikçilere bağımlı olan şirketler için bu durum, düzenlemeler ve tedarik zincirlerinde ek riskler oluşturuyor. Özellikle AI altyapısına devasa yatırımların planlandığı bir dönemde bu konu, SpaceX için daha da kritik bir önem taşıyor.

Dikey entegrasyon stratejisi

Bu yaklaşım şirket için yeni değil, çünkü roket üretiminde zaten etkinliğini kanıtladı. SpaceX, Falcon 9 roketleri için Merlin ve Starship için Raptor motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretiyor.

Starship programı kapsamında dikey entegrasyon seviyesi daha da ileri bir aşamaya taşınmış olup, şirket roketin ana parçalarını kendi fabrikalarında bağımsız olarak monte etmektedir. Eğer fiber optik ekipman üretimi de bu şekilde hayata geçirilirse, SpaceX küresel tedarik kesintilerine karşı daha da korunaklı hale gelecektir.

SpaceXStarlinkTeknolojiİnternetÜretim
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçtiSpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçti12 Eylül 05:29SpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdüSpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdü2 Ekim 18:29Starlink internet hızı artıyor: FCC yeni frekansları onayladıStarlink internet hızı artıyor: FCC yeni frekansları onayladı1 Ekim 14:55Ukrayna kendi Starlink analogunu geliştirmek için çalışıyorUkrayna kendi Starlink analogunu geliştirmek için çalışıyorDün 15:29SpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurduSpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurdu4 Eylül 17:53Starlink uydu interneti ile pasif gelir elde etme imkanı sunulduStarlink uydu interneti ile pasif gelir elde etme imkanı sunuldu4 Ekim 12:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Malika pazarında iPhone 18'in güncel fiyatları
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Yapay zeka Napolyon dönemine ait gizemli şifreyi çözdü
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı