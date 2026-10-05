Google, Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlardaki kısıtlamaları açıkladı

ChromeOS işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarların teknik açıdan kendine has farklılıkları olduğu ortaya çıktı. Konu performans veya hız değil, cihazların işlemci türüne göre yazılım yeteneklerinin farklılaşmasıdır. Ixbt.com'un haberine göre şirket, Intel işlemcili yeni cihazlarda tüm Android uygulamalarının aynı şekilde desteklenmeyeceğini resmen kabul etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce internet devi, kullanıcılara Google Play mağazasındaki mevcut tüm uygulama kütüphanesinin yeni dizüstü bilgisayarlarda sorunsuz çalışacağını vaat etmişti. Ancak pratikte durum biraz farklı bir hal aldı. Intel çipi tabanlı cihazlarda bazı Android uygulamalarının sorunsuz çalışması için bağımsız geliştiriciler tarafından ek olarak optimize edilmesi ve iyileştirilmesi gerektiği anlaşıldı.

Intel çipleriyle ilgili kısıtlamalar

Günümüzde piyasaya sürülen beş yeni modelden üçü doğrudan Intel işlemcilerine dayanıyor. Bu durum, söz konusu kısıtlamanın birçok alıcıyı ve kullanıcıyı doğrudan etkileyeceği anlamına geliyor. Şirket, bu tür uygulamaların sayısının çok az olduğunu vurgulasa da, kesin rakamlar veya sorunlu uygulamaların listesi henüz açıklanmadı.

Uzmanlara göre bu tür uyumsuzluklar gelecekte kullanıcılar için bazı zorluklara yol açabilir. Özellikle günlük hayatta aktif olarak kullanılan bazı uygulamaların yeni dizüstü bilgisayarlarda hemen çalışmaması, alıcıların tercihlerini etkileyebilir. Yazılım optimizasyon sürecinin ne kadar süreceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Sorunun çözümü ve beklentiler

Google temsilcilerinin açıklamasına göre sorun geçici nitelikte olup, üçüncü taraf geliştiriciler ürünlerini Intel mimarisine uyarladığında tamamen çözülecektir. Ancak bu sürecin ne zaman tamamlanacağına dair kesin bir tarih verilmedi.

Teknoloji pazarında bu haber hararetli tartışmalara yol açtı. Kullanıcıların bir cihaz satın almadan önce teknik özelliklerinin yanı sıra hangi işlemciye sahip olduğuna da dikkat etmeleri gerektiği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Intel işlemcili dizüstü bilgisayar sahipleri, sevdikleri Android uygulamalarının tam olarak çalışması için bir süre beklemek zorunda kalacaklar.