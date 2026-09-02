Acer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı

·2·Teknoloji
Acer ultra hafif Swift Blade 14 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Ixbt.com'un haberine göre Acer, popüler Swift dizüstü bilgisayar serisini yeni bir amiral gemisi cihazla genişletti. Duyurulan Swift Blade 14 modeli, sadece 799 gramlık ağırlığıyla dünyanın en hafif 14 inç dizüstü bilgisayarlarından biri haline geldi ve kompakt cihazlar pazarında önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu üst düzey taşınabilir bilgisayarın kasası, dayanıklılığı sağlamak amacıyla magnezyum-alüminyum alaşımı ve karbon fiber malzemelerden üretilmiştir. Cihazın boyutları 313 × 217 × 13 milimetre olup, OLED ekranlı versiyonu biraz daha kalın olan 14 milimetredir.

Teknik özellikler ve performans

Cihazın içerisinde Intel'in Wildcat Lake ailesine ait işlemciler yer almaktadır. Müşterilere Core 7 350, Core 5 320, Core 5 315 ve Core 3 304 çipleriyle donatılmış modeller sunulmaktadır. Ayrıca dizüstü bilgisayar, 12 GB LPDDR5-6400 RAM ve 1 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD disklerle donatılmıştır.

Batarya kapasitesi 50 Wh olup, kullanıcılara günlük görevleri yerine getirirken yeterli özerklik sağlamaktadır. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında, kararlı bir bağlantıyı garanti eden modern Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 teknolojileri bulunmaktadır.

Ekran özellikleri ve arayüzler

Üretici, müşterilere 16:10 formatında birkaç farklı 14 inç ekran seçeneği sunmaktadır. Başlangıç seviyesindeki IPS ve OLED paneller 1920 × 1200 piksel çözünürlüğe, 60 Hz yenileme hızına ve 300 nit parlaklığa sahip olup, OLED versiyonu %100 DCI-P3 renk gamını desteklemektedir.

En üst konfigürasyondaki model, 2880 × 1800 piksel çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve 400 nit tepe parlaklığına sahip yüksek kaliteli bir OLED ekranla donatılmıştır. Arayüz seçenekleri arasında üç adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu, 3,5 milimetrelik ses çıkışı ve her biri 2 W gücünde iki hoparlör bulunmaktadır.

Kaynak haberine göre, Acer Swift Blade 14'ün satışlarının 2026 yılının Aralık ayında başlaması planlanıyor. Üretici henüz yeni dizüstü bilgisayarın fiyatlandırmasıyla ilgili bilgileri açıklamadığından, maliyetin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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