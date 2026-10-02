HP OmniBook 5 14 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

·3·Teknoloji
HP OmniBook 5 14 dizüstü bilgisayarı tanıtıldı

Küresel bilgisayar pazarında rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, önde gelen üreticiler müşterilere uygun fiyatlı ve kaliteli alternatifler sunmaya devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre, HP, yeni HP OmniBook 5 14 modelini tanıttı ve bu cihaz teknik özellikleri ve cazip fiyatıyla dikkat çekiyor. Başlangıç fiyatı 700 dolardan başlayan bu dizüstü bilgisayarın pazarda kendine özgü bir yer edinmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik temeller ve performans

Yeni HP OmniBook 5 14 cihazı, son aylardaki birçok benzer model gibi Intel Wildcat Lake platformuna dayanıyor. Özellikle, dizüstü bilgisayarın temel sürümünde Core 5 315 işlemci bulunuyor. Ayrıca konfigürasyonunda 8 GB RAM ve 256 GB SSD disk yer alıyor.

Uzmanlar, bellek modüllerinin yüksek maliyeti göz önüne alındığında, bu segmentteki giriş seviyesi cihazlar için bunun standart bir gösterge olduğunu belirtiyor. Buna rağmen cihaz, günlük görevler ve ofis uygulamalarıyla çalışırken yeterli hızı sağlıyor.

Tasarım ve OLED ekran avantajı

Dış görünüşüne ve kasa malzemelerine özel önem verilen bu dizüstü bilgisayar, birkaç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Müşteriler gümüş, mavi, yeşil ve pembe renkli versiyonlardan birini seçebilirler. Ayrıca kasanın kalınlığı sadece 11,7 mm, ağırlığı ise 1,16 kg olup, bu da onu oldukça hafif ve kullanışlı kılıyor.

Modelin en temel ve beklenmedik avantajlarından biri ekranıdır. Bu fiyat segmentindeki dizüstü bilgisayarlar arasında ilk kez temel sürümde Full HD kalitesinde bir OLED ekran kullanılıyor. Daha pahalı modifikasyonlarda ise ekran çözünürlüğü 1600p'ye kadar çıkarılmış olup, bu da görüntü netliği ve renk canlılığı sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri ve özerklik

Modern kullanıcıların talepleri doğrultusunda, HP OmniBook 5 14 gerekli arayüzlerle donatılmıştır. Özellikle kasasında iki adet USB-C portu ve bir HDMI çıkışı bulunmakta olup, bu da harici cihazların ve monitörlerin bağlanmasını kolaylaştırıyor.

Üreticinin verilerine göre, cihaz pil ömrü konusunda yüksek bir performans sergiliyor ve optimal modda 42 saate kadar özerk çalışabiliyor. Bu özellikler ve OLED ekran uyumu, onu sınıfındaki diğer rakiplerinden ayırıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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