Dell, korumalı Pro dizüstü bilgisayar serisini yeniledi

Dell, popüler korumalı dizüstü bilgisayar serisi olan Pro Rugged 14 modelini kökten yeniledi. ixbt.com'un haberine göre cihaz, sadece modern teknik özelliklerle değil, aynı zamanda zorlu koşullarda çalışmaya uygun dayanıklı bir kasa ile donatıldı. Bu güncelleme, ağır sanayi, kurtarma hizmetleri ve saha koşullarında çalışan uzmanlar için önemli bir adım oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güçlü donanım ve yeni işlemciler

Yenilenen dizüstü bilgisayarın temelini Intel işlemciler oluşturuyor. Müşteriler artık Intel Core Ultra Series 3 çiplerini seçebiliyor. Sunulan modeller arasında Core Ultra 5 335, Core Ultra 5 336H ve Core Ultra 7 366H yer alıyor. Güçlü dahili grafiklere sahip X modelleri bulunmasa da, kullanıcılar harici grafik kartı ile donatılmış bir varyantı satın alabilirler.

Grafik yetenekleri olarak oyun için değil, profesyonel görevler için tasarlanmış RTX PRO 500 Blackwell ekran kartı sunuluyor. RAM kapasitesi 16 GB ile 64 GB arasında değişmekte olup modern LPCAMM2-8533 modülleri kullanılmaktadır. Veri depolama için 512 GB ile 2 TB arasında SSD diskler takılmaktadır. Ek güvenlik sağlamak amacıyla kendinden şifrelemeli SSD seçeneği de mevcuttur.

Ekran ve özerklik yetenekleri

Cihaz, 14 inç ve 1200p çözünürlüklü bir ekranla donatılmıştır. Ayrıca, açık havada kullanım için oldukça faydalı olan, parlaklığı 1100 cd/m²'ye ulaşan ultra parlak ekrana sahip özel bir modifikasyon da sunulmuştur. Bu, güneş ışığı altında bile verilerin rahatça okunmasını sağlar.

Özerk çalışma süresine de özel önem verilmiştir. Dizüstü bilgisayar 53,5 Wh kapasiteli ana bataryaya sahiptir ve içine aynı kapasitede ek bir batarya takma imkanı mevcuttur. Bu, cihazın çalışma süresini iki katına çıkarır.

İletişim araçları ve dayanıklılık

Modern kablosuz ağ teknolojilerinden Wi-Fi 7 ve isteğe bağlı olarak Snapdragon X72 5G modemi ile donatılmıştır. Ayrıca cihazda GPS modülü, iki adet Thunderbolt 4 portu ve hatta eski endüstri standardı olan RS232 bağlantı noktası da korunmuştur.

Ağırlığı 2,13 kg olan bu korumalı dizüstü bilgisayar için bu değer oldukça makul kabul edilmektedir. Kalınlığı 33,6 mm olmasına rağmen, Dell'in verdiği bilgilere göre cihaz 90 cm yükseklikten düşme darbelerine dayanabilmektedir. Yeni Dell Pro Rugged 14 modelinin başlangıç fiyatı 3945 ABD dolarından başlamaktadır.