SpaceX, Viasat uydusunu engellemek istiyor

·5·Teknoloji
SpaceX, Viasat uydusunu engellemek istiyor

Elon Musk'a ait SpaceX, ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak Viasat şirketinin yeni nesil uzay aracının ülke pazarında faaliyet göstermesinin yasaklanmasını talep etti. Bu başvurunun gerekçesi olarak Starlink internet ağı üzerinde oluşabilecek ciddi parazitler ve radyo frekansı çakışmaları gösteriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre SpaceX yetkilileri, FCC'den Viasat-3 F2 uydusunun ABD topraklarındaki faaliyetlerini kısıtlamasını talep ediyor. Şirkete göre bu uzay aracı, tüketicilere internet hizmeti sunarken ağ kararlılığını olumsuz etkileyebilir ve müşteriler için bir dizi zorluğa yol açabilir.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Paylaşılan bilgilere göre temel sorun, iki şirket arasında frekans koordinasyonu konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varılamamış olmasıdır. SpaceX temsilcileri, tarafların teknik farklılıkları gidermek ve frekansları dağıtmak için yeterli zamana sahip olmasına rağmen, pratikte hiçbir ciddi müzakerenin yürütülmediğini vurguluyor.

SpaceX Uydu Politikası Başkan Yardımcısı David Goldman, 25 sayfalık resmi bir belgede itirazlarını dile getirdi. Goldman'a göre, lisans koşullarında belirtilen koordinasyon süreçlerini tamamlamak için beş yıldan fazla süre tanınmasına rağmen Viasat bu konuda somut adımlar atmadı.

Frekans aralığında çatışma

Başvuruda, Viasat şirketinin jeostasyoner olmayan uydu yörüngeleri (NGSO) için ayrılan Ka bantlarında faaliyet göstermeye devam ettiği belirtiliyor. Bu durum, Starlink ağının çalışma sürecine teknik engeller çıkararak radyo frekansı çakışmalarına yol açabilir.

Günümüzde küresel ölçekte uydu internet hizmeti sunan sağlayıcıların sayısının artması nedeniyle yörünge frekansları için rekabet kızışıyor. Bu koşullar altında şirketler arasındaki her türlü teknik anlaşmazlığın sadece kendilerini değil, son kullanıcıları da etkilemesi kaçınılmazdır.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), SpaceX'in bu talebiyle ilgili henüz nihai bir karar açıklamadı. Düzenleyici kurumun her iki tarafın argümanlarını inceleyerek, ülke tüketicilerinin çıkarlarını gözeten bir sonuca varması bekleniyor.

SpaceXStarlinkViasatİnternetTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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