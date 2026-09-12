SpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçti

Uzay teknolojileri alanında lider SpaceX, uydu interneti hizmeti Starlink kullanıcıları için uyguladığı hız sınırlama kararından gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İnternet dünyasında yükselen sesler ve geniş çaplı protestolar, şirketi bu karardan dönmeye zorladı; sonuç olarak yüksek trafik tüketen abonelere getirilen yapay kısıtlamalar kaldırıldı. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com verilerine göre, söz konusu kriz, ev kullanıcıları için uydu interneti hızının hiçbir uyarı yapılmaksızın aniden düşürülmesiyle başladı. İlan edilen şartlara göre sınırsız sunulması gereken hizmetin hızı, bazı aktif müşterilerde 10 Mbps seviyesine kadar geriledi. Oysa bu müşteriler, aylık internet hizmetini herhangi bir sorun yaşamadan kullanmaya devam ediyorlardı.

Kullanıcı tepkisi ve sınırlama limitleri

Hız düşüşünün arkasında belirli bir trafik hacminin yattığı tahmin ediliyor. Kullanıcı gözlemlerine dayanarak yapılan çıkarımlara göre, bu kısıtlama bir ay içinde 5 TB veya bir gün içinde 500 GB veri indirildikten sonra otomatik olarak devreye giriyordu. Ancak SpaceX, bu konuda herhangi bir resmi rakam veya net bir sınır açıklamamıştı.

Birçok abone için hızın bu denli düşmesi, basit web sayfalarını görüntülemeyi bile imkansız hale getirdi. Durumdan memnun olmayan müşteriler, şikayetlerini Reddit forumunda ve diğer sosyal ağlarda kitlesel olarak paylaşarak şirketin dikkatini yaşanan soruna çekmeyi başardılar.

Teknik destek servisinin yaklaşımı

Sosyal medyadaki tartışmalar ve müşterilerin yoğun başvurularının ardından durum olumlu yönde değişmeye başladı. Bazı aboneler, SpaceX teknik destek servisine başvurduktan hemen sonra internet hızlarının eski seviyesine döndürüldüğünü bildirdi. Kısa süre sonra şirket, diğer kullanıcılar için de benzer kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başladı.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu SpaceX'in Starlink sistemindeki yükü azaltmaya yönelik ilk girişimi değil. Şirket daha önce 2022 yılında ev aboneleri için aylık 1 TB yüksek hızlı trafik limiti getirmeyi planlamıştı. Ancak bu kuralın yürürlüğe giriş tarihi birkaç kez ertelenmiş, 2023 yılının Mayıs ayında ise bu fikirden tamamen vazgeçilerek Standard tarifesi için sınırsız trafik korunmuştu.

Daha sonra daha pahalı olan Priority tarifesinde daha katı kısıtlamalar getirilmiş ve belirlenen hacim dolduğunda hızın 1 Mbps seviyesine düşebileceği belirtilmişti. Bu durum da kullanıcılar arasında anlaşmazlıklara yol açmış olsa da, son yaşananlar şirketin müşteri taleplerini dinlemeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.