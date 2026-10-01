Starlink internet hızı artıyor: FCC yeni frekansları onayladı

·5·Teknoloji
Starlink internet hızı artıyor: FCC yeni frekansları onayladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Starlink ağı da dahil olmak üzere uydu internet servislerinin kullanıcı terminallerine veri iletimi için ek frekans bantlarını kullanmasına izin verdi. Bu karar, küresel ölçekte kablosuz internet kapsamını genişletmek ve bağlantı hızını önemli ölçüde artırmak adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bildirdiğine göre, söz konusu olan 12,7–13,25 GHz ve 42–42,5 GHz frekans bantlarıdır. Sonuç olarak, uydu üzerinden geniş bant bağlantı sistemleri için ek 525 MHz frekans spektrumu açılmış olup, bu durum veri indirme kapasitesini yüzde 25'ten fazla artıracaktır.

Frekansların yeni imkanları

Daha önce 12,7–13,25 GHz bandı yalnızca yer istasyonundan uydulara veri iletimi için hizmet verirken, artık FCC bunun doğrudan uydudan kullanıcı çanağına iletim için de kullanılmasına izin verdi. Bu değişiklik, hareketli nesneler, özellikle uçaklar ve gemilere monte edilen terminaller için de geçerlidir.

Ayrıca komisyon, 42–42,5 GHz bandının yer tabanlı ağ geçidi istasyonları için kullanılmasına onay verdi. Bu frekansı sıradan kullanıcı terminalleri kullanamayacaktır. FCC hesaplamalarına göre, bu bandın eklenmesi, alçak yörüngedeki yüksek performanslı bir uydunun iletim kapasitesini yaklaşık yüzde 7,2 oranında artıracaktır.

Gelecek planları ve beklentiler

Starlink'in yeni frekansları tam olarak ne zaman kullanmaya başlayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Bunun için SpaceX şirketinin, olağan prosedür gereği FCC'ye sisteminin çalışma parametrelerini değiştirmek üzere resmi bir başvuru yapması gerekmektedir.

Komisyon Başkanı Brendan Carr, mevcut spektrumun genişletilmesinin ev tipi uydu interneti için daha fazla imkan yaratacağını belirtti. Bu durum, uzak ve kırsal bölgelerde internet bağlantısını iyileştirmek ve kullanıcı sayısını daha da artırmak için uygun koşullar hazırlayacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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