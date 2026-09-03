Starlink, yüksek hızlı uydu interneti ile Uganda pazarına girdi

·4·Teknoloji
Starlink, yüksek hızlı uydu interneti ile Uganda pazarına girdi

Uzay teknolojileri alanında öncülerden biri olan Starlink, Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Uganda'da yüksek hızlı uydu interneti hizmetini resmen başlattığını duyurdu. Bu adım, ülke halkı için internet bağlantısını iyileştirmeyi, özellikle uzak ve kırsal bölgelerde güvenilir ve düşük gecikmeli bir ağa erişim imkanı sağlamayı hedefliyor. ixbt.com'un haberine göre, kullanıcılar artık Starlink'in resmi web sitesi üzerinden sipariş vererek bu hizmete bağlanabilirler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Son dönemde SpaceX şirketine ait olan Starlink ağı, Afrika kıtasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Şirket daha önce Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Orta Afrika Cumhuriyeti pazarlarına da giriş yapmıştı. 2026 yılının başına gelindiğinde ise uydu internetinin Afrika kıtasındaki 20'den fazla ülkede aktif olarak çalıştığı ve kapsama alanını genişlettiği kaydedildi.

Afrika pazarındaki genişleme ve fiyat politikası

Starlink hizmetlerinin yaygınlaşması, bölgedeki geleneksel internet servis sağlayıcılarına ciddi bir rekabet oluşturuyor. Bazı Afrika ülkelerinde uydu interneti fiyatları, yerel önde gelen sağlayıcıların sunduğu ağ hizmetlerinden daha uygun hale geliyor. Örneğin, Kenya'da Starlink'in temel aylık tarifesinin sadece 10 dolar olması, şirketin bölgedeki müşteri tabanını daha da genişletmesine katkı sağlıyor.

Bununla birlikte SpaceX, sadece sabit internet ağlarını değil, mobil iletişim alanını da geliştirmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle bu hafta içerisinde SpaceX ile Macaristan'ın büyük 4iG telekomünikasyon ve savunma grubu arasında Starlink Mobile hizmetinin başlatılmasına yönelik resmi bir anlaşma imzalandı. Bu iş birliğinin gelecekte mobil iletişim ve internet hizmetlerinin kalitesini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

StarlinkİnternetUgandaSpaceXTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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