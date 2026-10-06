Avrupa Uzay Ajansı, ISS sonrası kendi yörünge istasyonunu araştırıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) faaliyetlerini sonlandırdıktan sonra Avrupa'nın kendi yörünge istasyonunu kurma olanaklarını değerlendirmeye başladı. ixbt.com'un haberine göre, ajans bu konuda iki paralel çalışma başlattı; bu çalışmalar, gelecekte alçak Dünya yörüngesinde Avrupa'nın kendi bilimsel ve teknolojik üssünü koruması için önemli bir adım olabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu stratejik araştırmaları yürütmek için Airbus Defence and Space ve OHB şirketlerinin liderliğindeki konsorsiyumlarla sözleşmeler imzalandı. Projenin süresi dokuz ay olup, bu süre zarfında uzmanlar gelecekteki uzay kompleksinin mimari yapısını, altyapısını ve yaşam destek sistemlerini derinlemesine analiz edecekler.

Projenin ana yönleri

Araştırmalar sırasında mühendisler sadece istasyon mimarisini değil, aynı zamanda mürettebat ve kargo taşıma konularını da kapsamlı bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca, kompleksi oluşturmak için gerekli olan teknolojileri ve endüstriyel kapasiteleri belirlemek de temel görevlerden biri olarak belirlendi.

Planlara göre, öngörülen yeni istasyonun alçak Dünya yörüngesinde insanların sürekli bulunmasını, çeşitli bilimsel deneylerin yapılmasını ve en yeni teknolojilerin test edilmesini sağlaması gerekiyor. Ancak şu aşamada ESA, bu istasyonu inşa etme konusunda nihai bir karar vermiş değil.

Avrupa'nın gelecekteki uzay perspektifleri

Avrupa kompleksi, kıtanın alçak Dünya yörüngesindeki varlığını koruma yolundaki birkaç alternatiften biri olarak görülüyor. Özellikle bu konuda diğer operatörlerin ticari yörünge istasyonlarına katılım imkanları da değerlendiriliyor. Araştırma sonuçları, ESA üyesi ülkelere gelecekteki önemli kararları almada temel kaynak görevi görecek.

Şunu belirtmek gerekir ki, Avrupa ISS programına katılım sürecinde büyük bir deneyim kazandı. Avrupa'nın Columbus bilim laboratuvarı ve ABD'nin Orion aracı için geliştirilen Avrupa Hizmet Modülü bunlardan bazılarıdır.

Günümüzde Avrupa şirketleri ulaşım sistemleri, yaşam modülleri, yaşam destek sistemleri, robotik ve uzay araçlarına yörüngede hizmet verme alanlarını paralel olarak geliştirmektedir. Bu durum, gelecekteki bağımsız projeler için sağlam bir temel oluşturmaktadır.