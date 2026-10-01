Falcon 9, Crew-13 göreviyle ISS'ye doğru yola çıktı

·5·Teknoloji
Falcon 9, Crew-13 göreviyle ISS'ye doğru yola çıktı

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden 1 Ekim 2026 tarihinde akşam saatlerinde önemli bir uzay uçuşu gerçekleştirildi. Plana uygun olarak, Falcon 9 taşıyıcı roketi, Crew Dragon insanlı uzay aracını taşıyarak uzaya fırlatıldı. Bu görev, uluslararası uzay iş birliği çerçevesinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Crew-13 mürettebatı dört deneyimli uzmandan oluşuyor. Özellikle, doğrudan uçuşlar konusunda varılan anlaşma uyarınca, ekipte Roskosmos kozmonotu Sergey Teteryatnikov da yer alıyor. Ayrıca, uzay aracında NASA astronotları Jessica Watkins ve Luke Delaney ile Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Joshua Kutryk bulunuyor.

Yörünge uçuşu ve hız rekoru

Şu anda Crew Dragon uzay aracı hedeflenen yörüngeye başarıyla ulaştı ve Falcon 9 roketinin ikinci aşamasından tamamen ayrıldı. Uzmanların bildirdiğine göre, aracın burun kaplamaları (fairing) da planlandığı gibi başarıyla açıldı. Tüm teknik süreçler normal modda çalışıyor.

Dikkat çekici olan husus, bu uçuşun Amerikan uzaycılık tarihindeki en hızlı varışlardan biri olmasının beklenmesidir. Mürettebat yörünge boşluğunda sekiz saatten biraz daha az zaman geçirecek. Uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenmesinin ABD Doğu Yakası saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Gelecek görevler ve önemi

Dünya yüzeyinden ISS'ye kadar olan mesafeyi katetme süresinin tarihteki en kısa sürelerden biri olması bekleniyor. Bu, modern teknolojiler ve roket yapımı alanında elde edilen bir başka başarılı sonuçtur.

İstasyona ulaştıktan sonra, uluslararası ekip bir dizi bilimsel deney ve teknik görevi yerine getirmeye başlayacak. Bu tür ortak görevler, insanlığın uzayı keşfetme kapasitesini daha da genişleterek gelecekteki uzun süreli keşif gezileri için temel oluşturmaktadır.

Crew-13Falcon 9ISSSergey TeteryatnikovUzay
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA, Crew-13 misyonunun zamanında fırlatılacağını ve sorun olmadığını doğruladıNASA, Crew-13 misyonunun zamanında fırlatılacağını ve sorun olmadığını doğruladı4 Ağustos 16:21NASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştıNASA ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na üç uçuş daha yapılması konusunda anlaştı19 Eylül 14:53SpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurduSpaceX, Falcon 9 roketi için siparişleri durdurdu22 Eylül 00:51Kadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştıKadın astronotlar uzay boşluğunda yaklaşık yedi saat çalıştı2 Eylül 11:23SpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdiSpaceX, yeni Starlink uydularını başarıyla yörüngeye yerleştirdi7 Eylül 15:56Uluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendiUluslararası Uzay İstasyonu’nda iletişim anteni kurulum çalışmaları ertelendi19 Ağustos 02:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu