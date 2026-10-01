Falcon 9, Crew-13 göreviyle ISS'ye doğru yola çıktı

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssünden 1 Ekim 2026 tarihinde akşam saatlerinde önemli bir uzay uçuşu gerçekleştirildi. Plana uygun olarak, Falcon 9 taşıyıcı roketi, Crew Dragon insanlı uzay aracını taşıyarak uzaya fırlatıldı. Bu görev, uluslararası uzay iş birliği çerçevesinde önemli bir aşama olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Crew-13 mürettebatı dört deneyimli uzmandan oluşuyor. Özellikle, doğrudan uçuşlar konusunda varılan anlaşma uyarınca, ekipte Roskosmos kozmonotu Sergey Teteryatnikov da yer alıyor. Ayrıca, uzay aracında NASA astronotları Jessica Watkins ve Luke Delaney ile Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Joshua Kutryk bulunuyor.

Yörünge uçuşu ve hız rekoru

Şu anda Crew Dragon uzay aracı hedeflenen yörüngeye başarıyla ulaştı ve Falcon 9 roketinin ikinci aşamasından tamamen ayrıldı. Uzmanların bildirdiğine göre, aracın burun kaplamaları (fairing) da planlandığı gibi başarıyla açıldı. Tüm teknik süreçler normal modda çalışıyor.

Dikkat çekici olan husus, bu uçuşun Amerikan uzaycılık tarihindeki en hızlı varışlardan biri olmasının beklenmesidir. Mürettebat yörünge boşluğunda sekiz saatten biraz daha az zaman geçirecek. Uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlenmesinin ABD Doğu Yakası saatiyle akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Gelecek görevler ve önemi

Dünya yüzeyinden ISS'ye kadar olan mesafeyi katetme süresinin tarihteki en kısa sürelerden biri olması bekleniyor. Bu, modern teknolojiler ve roket yapımı alanında elde edilen bir başka başarılı sonuçtur.

İstasyona ulaştıktan sonra, uluslararası ekip bir dizi bilimsel deney ve teknik görevi yerine getirmeye başlayacak. Bu tür ortak görevler, insanlığın uzayı keşfetme kapasitesini daha da genişleterek gelecekteki uzun süreli keşif gezileri için temel oluşturmaktadır.